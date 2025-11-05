Рейтинг@Mail.ru
Канада планирует увеличить военную помощь Украине
05.11.2025
Канада планирует увеличить военную помощь Украине
Канада планирует увеличить военную помощь Украине - РИА Новости, 05.11.2025
Канада планирует увеличить военную помощь Украине
Канада планирует увеличить военную помощь Украине в рамках своей программы оборонного сотрудничества, следует из текста бюджета страны, принятого во вторник. РИА Новости, 05.11.2025
в мире
украина
россия
канада
сергей лавров
нато
украина
россия
канада
в мире, украина, россия, канада, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Канада, Сергей Лавров, НАТО
Канада планирует увеличить военную помощь Украине

Канада планирует увеличить военную помощь Украине по новой программе

ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Канада планирует увеличить военную помощь Украине в рамках своей программы оборонного сотрудничества, следует из текста бюджета страны, принятого во вторник.
"Ключевые инвестиции включают… 6,2 миллиарда долларов в течение пяти лет на расширение оборонных партнёрств Канады, включая увеличение военной помощи Украине, а также расширение военной подготовки и программ в сфере международной политики", - говорится в тексте бюджета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаРоссияКанадаСергей ЛавровНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала