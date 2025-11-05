https://ria.ru/20251105/kanada-2052863408.html
Канада планирует увеличить военную помощь Украине
Канада планирует увеличить военную помощь Украине - РИА Новости, 05.11.2025
Канада планирует увеличить военную помощь Украине
Канада планирует увеличить военную помощь Украине в рамках своей программы оборонного сотрудничества, следует из текста бюджета страны, принятого во вторник. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T01:06:00+03:00
2025-11-05T01:06:00+03:00
2025-11-05T01:06:00+03:00
в мире
украина
россия
канада
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
https://ria.ru/20251031/ukraina-2052147945.html
украина
россия
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, канада, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Канада, Сергей Лавров, НАТО
Канада планирует увеличить военную помощь Украине
Канада планирует увеличить военную помощь Украине по новой программе