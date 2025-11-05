https://ria.ru/20251105/ispytaniya-2053029403.html
Володин предложил Совбезу обсудить заявления Трампа о ядерных испытаниях
Володин предложил Совбезу обсудить заявления Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 05.11.2025
Володин предложил Совбезу обсудить заявления Трампа о ядерных испытаниях
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания с членами Совета безопасности России предложил обсудить заявления президента США Дональда Трампа о планах
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания с членами Совета безопасности России предложил обсудить заявления президента США Дональда Трампа о планах возобновить ядерные испытания.
"Трамп
недавно буквально заявил, что Соединенные Штаты Америки возобновляют испытания ядерного оружия. Депутаты задают вопрос, и в целом обеспокоены ситуацией. Потому что это понятно, куда может в целом мир сподвигнуть. Поэтому, исходя из того, что два года назад вы (президент России Владимир Путин
- ред.) со своей стороны сказали, что, если США
вернутся к испытаниям ядерного оружия, со своей стороны Россия имеет полное право сделать то же самое. Можно по этой теме, которая волнует практически каждого депутата, и вопросы эти звучат, пояснить, какие с нашей стороны будут шаги, действия, учитывая, что тема действительно крайне важная, тем более, что президент Соединенных Штатов Америки по ней высказался", - сказал Володин
.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, заявлял, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
после заявлений американского лидера ранее подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.