Путин поручил подготовить предложения о начале испытаний ядерного оружия - РИА Новости, 05.11.2025
17:19 05.11.2025 (обновлено: 17:39 05.11.2025)
Путин поручил подготовить предложения о начале испытаний ядерного оружия
Путин поручил подготовить предложения о начале испытаний ядерного оружия
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
безопасность
россия
сша
2025
Путин поручил внести предложения о работах по подготовке испытаний ядерного оружия
Путин поручил внести предложения о работах по подготовке испытаний ядерного оружия.
Путин поручил подготовить предложения о начале испытаний ядерного оружия

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
"В этой связи я поручаю министерству иностранных дел, министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским соответствующим ведомствам сделать всё для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", - сказал российский лидер на заседании с членами Совета безопасности России.
