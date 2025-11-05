Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложит ужесточить правила приема иностранцев в российские колледжи - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:24 05.11.2025 (обновлено: 01:32 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/inostrantsy-2052865249.html
ЛДПР предложит ужесточить правила приема иностранцев в российские колледжи
ЛДПР предложит ужесточить правила приема иностранцев в российские колледжи - РИА Новости, 05.11.2025
ЛДПР предложит ужесточить правила приема иностранцев в российские колледжи
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T01:24:00+03:00
2025-11-05T01:32:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20251028/gosduma-2051271714.html
https://ria.ru/20250513/vrachi-2016630384.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
ЛДПР предложит ужесточить правила приема иностранцев в российские колледжи

В ЛДПР предложили проверять иностранных абитуриентов на знание русского языка

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать иностранных абитуриентов колледжей и техникумов предоставлять документы, подтверждающие законность их нахождения в России, и проходить тестирование на знание русского языка при поступлении, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в РФ предлагается установить, что при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) по очной форме обучения иностранные граждане представляют документы, подтверждающие законность их нахождения на территории РФ, а прием иностранных граждан на обучение по программам СПО, реализуемым на базе основного общего образования, осуществляется при условии успешного прохождения ими тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанной образовательной программы", - сказано в пояснительной записке.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Госдуму внесли проект об освобождении детей мигрантов от тестирования
28 октября, 17:44
В документе отмечается, что аналогичное правовое регулирование установлено в части приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
Добавляется, что иностранные граждане, не подтвердившие в ходе тестирования уровень владения русским языком, необходимый для успешного освоения образовательной программы СПО, реализуемой на базе основного общего образования на русском языке, не допускаются до их освоения.
Как рассказал в разговоре с РИА Новости Слуцкий, по данным МВД, в России проживают более 638 тысяч иностранных детей, большинство из которых в соответствии с действующим законодательством имеют право на бесплатное обучение в российских колледжах и техникумах.
"Получается, что, когда своим не хватает бюджетных мест, на них еще претендуют приезжие подростки, родители которых, как и они сами, ничего не сделали для развития нашей страны. Более того, многие дети мигрантов плохо владеют русским языком, что затрудняет учебный процесс и мешает нашим студентам и преподавателям. ЛДПР предлагает если и допускать к поступлению в образовательные учреждения СПО иностранцев, то только тех, кто подтвердил законность пребывания в нашей стране, кто успешно прошел тестирование на знание русского языка, приемлемого для профтехобразования, и то только в том случае, если на эти бюджетные места не претендуют граждане России", - заключил он.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит обеспечить добросовестность освоения образовательной программы СПО с одновременным получением среднего общего образования.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Минздрав не нашел оснований для проверки знания языка у иностранных врачей
13 мая, 10:25
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала