ЛДПР предложит ужесточить правила приема иностранцев в российские колледжи

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается обязать иностранных абитуриентов колледжей и техникумов предоставлять документы, подтверждающие законность их нахождения в России, и проходить тестирование на знание русского языка при поступлении, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в РФ предлагается установить, что при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) по очной форме обучения иностранные граждане представляют документы, подтверждающие законность их нахождения на территории РФ, а прием иностранных граждан на обучение по программам СПО, реализуемым на базе основного общего образования, осуществляется при условии успешного прохождения ими тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанной образовательной программы", - сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что аналогичное правовое регулирование установлено в части приема на обучение по основным общеобразовательным программам.

Добавляется, что иностранные граждане, не подтвердившие в ходе тестирования уровень владения русским языком, необходимый для успешного освоения образовательной программы СПО, реализуемой на базе основного общего образования на русском языке, не допускаются до их освоения.

Как рассказал в разговоре с РИА Новости Слуцкий , по данным МВД, в России проживают более 638 тысяч иностранных детей, большинство из которых в соответствии с действующим законодательством имеют право на бесплатное обучение в российских колледжах и техникумах.

"Получается, что, когда своим не хватает бюджетных мест, на них еще претендуют приезжие подростки, родители которых, как и они сами, ничего не сделали для развития нашей страны. Более того, многие дети мигрантов плохо владеют русским языком, что затрудняет учебный процесс и мешает нашим студентам и преподавателям. ЛДПР предлагает если и допускать к поступлению в образовательные учреждения СПО иностранцев, то только тех, кто подтвердил законность пребывания в нашей стране, кто успешно прошел тестирование на знание русского языка, приемлемого для профтехобразования, и то только в том случае, если на эти бюджетные места не претендуют граждане России", - заключил он.