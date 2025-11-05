Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн потребовал найти виновных в ситуации с билетами на спектакль - РИА Новости, 05.11.2025
Культура
 
16:15 05.11.2025 (обновлено: 17:57 05.11.2025)
Хинштейн потребовал найти виновных в ситуации с билетами на спектакль
Хинштейн потребовал найти виновных в ситуации с билетами на спектакль
курская область, курск, александр хинштейн, олег табаков
Культура, Курская область, Курск, Александр Хинштейн, Олег Табаков
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
КУРСК, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал наказать виновных в некачественной организации продажи билетов на спектакль Московского театра Олега Табакова, где люди стояли в очереди с ночи и писали номерки.
"По поводу в целом гастролей Владимира Львовича (Машкова, худрук театра - ред.) и его театра Олега Табакова - беспрецедентный по масштабу интерес. Мы это видим и по реакции людей, и по огромному количеству зрителей, подключившихся к трансляции в интернете... Но в то же время я хочу отметить некачественную работу нашего областного драмтеатра с точки зрения организации продажи билетов", – заявил Хинштейн в ходе заседания регионального правительства.
Глава региона отметил, что работала всего одна театральная касса, а люди как в дефицитные советские времена с ночи вставали в очередь и писали номерки на руке.
"Никто не подумал о том, чтобы посадить второго билетера, и дальше картина, которая памятна всем, кто жил в советские времена... В этой конкретно истории я все-таки хочу, чтобы кто-то за это ответил... У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество... Вы с каждого спектакля заработали по миллиону рублей. Вы за этот миллион вторую кассу открыть могли? Это просто хамство, я по-другому назвать это не могу", – добавил губернатор.
Кроме того, он поручил новому руководителю драматического театра Роберту Григорьяну обеспечить организацию продаж.
"Мы стараемся, я договариваюсь с федералами, организовываю гастроли. Нам хочется, чтобы у людей был праздник, а вместо праздника они всю ночь в очереди стоят и пишут номерки на руках. Недопустимо. Значит, требую наказания виновных за это лиц и изменения подходов к продаже билетов", – подчеркнул Хинштейн.
Он добавил, что в следующем году в Курске пройдут гастроли других федеральных театров, поэтому повторения такой ситуации не должно быть.
