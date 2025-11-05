Хинштейн потребовал найти виновных в ситуации с билетами на спектакль

КУРСК, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал наказать виновных в некачественной организации продажи билетов на спектакль Московского театра Олега Табакова, где люди стояли в очереди с ночи и писали номерки.

"По поводу в целом гастролей Владимира Львовича (Машкова, худрук театра - ред.) и его театра Олега Табакова - беспрецедентный по масштабу интерес. Мы это видим и по реакции людей, и по огромному количеству зрителей, подключившихся к трансляции в интернете... Но в то же время я хочу отметить некачественную работу нашего областного драмтеатра с точки зрения организации продажи билетов", – заявил Хинштейн в ходе заседания регионального правительства.

Глава региона отметил, что работала всего одна театральная касса, а люди как в дефицитные советские времена с ночи вставали в очередь и писали номерки на руке.

"Никто не подумал о том, чтобы посадить второго билетера, и дальше картина, которая памятна всем, кто жил в советские времена... В этой конкретно истории я все-таки хочу, чтобы кто-то за это ответил... У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество... Вы с каждого спектакля заработали по миллиону рублей. Вы за этот миллион вторую кассу открыть могли? Это просто хамство, я по-другому назвать это не могу", – добавил губернатор.

Кроме того, он поручил новому руководителю драматического театра Роберту Григорьяну обеспечить организацию продаж.

"Мы стараемся, я договариваюсь с федералами, организовываю гастроли. Нам хочется, чтобы у людей был праздник, а вместо праздника они всю ночь в очереди стоят и пишут номерки на руках. Недопустимо. Значит, требую наказания виновных за это лиц и изменения подходов к продаже билетов", – подчеркнул Хинштейн.