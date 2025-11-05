https://ria.ru/20251105/gubernator-2052956478.html
Хинштейн потребовал уволить из органов всех ранее судимых сотрудников
Хинштейн потребовал уволить из органов всех ранее судимых сотрудников - РИА Новости, 05.11.2025
Хинштейн потребовал уволить из органов всех ранее судимых сотрудников
Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал до конца ноября уволить из органов власти всех ранее судимых сотрудников, отметив, что среди них есть и РИА Новости, 05.11.2025
Хинштейн потребовал уволить из органов всех ранее судимых сотрудников
КУРСК, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал до конца ноября уволить из органов власти всех ранее судимых сотрудников, отметив, что среди них есть и те, кто судим за грабеж.
На заседании правительства региона в среду Хинштейн
напомнил, что ранее давал поручение, чтобы из органов власти и подведомственных учреждений были удалены лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности, но освобожденные от нее по не реабилитирующим основаниям. По словам губернатора, ему представили список, но он его не удовлетворил.
"Служебную деятельность прекратили всего 9 человек… но это очень небольшая часть от общего количества выявленных", - подчеркнул Хинштейн.
Он потребовал составить новый список.
"Ко мне начинают коллеги приходить и объяснять о том, что... он хороший, просто оказался жертвой обстоятельств или... он такой незаменимый человек... просто его в свое время подставили, он оказался крайним. В уголовном праве таких понятий "крайний", "подставили" не существует. Но когда я вижу, что у нас есть лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за, скажем, получение или дачу взятки… Я для себя твердо понимаю, что человеку с таким прошлым делать в органах власти нечего. Вижу у нас там есть лица, например, осужденные, извините, за грабеж", - сказал Хинштейн.
Он пообещал, что если ему не представят весь список лиц, подлежащих увольнению, то он будет "озвучивать в прямом режиме онлайн, кто у кого работает и какие меры не предприняты".
"До конца ноября эту работу надо максимально завершить. Дальше буду от каждого требовать объяснительную на моё имя с обоснованием причин, почему этого не сделано", - подчеркнул губернатор.