Хинштейн потребовал уволить из органов всех ранее судимых сотрудников

КУРСК, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал до конца ноября уволить из органов власти всех ранее судимых сотрудников, отметив, что среди них есть и те, кто судим за грабеж.

На заседании правительства региона в среду Хинштейн напомнил, что ранее давал поручение, чтобы из органов власти и подведомственных учреждений были удалены лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности, но освобожденные от нее по не реабилитирующим основаниям. По словам губернатора, ему представили список, но он его не удовлетворил.

"Служебную деятельность прекратили всего 9 человек… но это очень небольшая часть от общего количества выявленных", - подчеркнул Хинштейн.

Он потребовал составить новый список.

"Ко мне начинают коллеги приходить и объяснять о том, что... он хороший, просто оказался жертвой обстоятельств или... он такой незаменимый человек... просто его в свое время подставили, он оказался крайним. В уголовном праве таких понятий "крайний", "подставили" не существует. Но когда я вижу, что у нас есть лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за, скажем, получение или дачу взятки… Я для себя твердо понимаю, что человеку с таким прошлым делать в органах власти нечего. Вижу у нас там есть лица, например, осужденные, извините, за грабеж", - сказал Хинштейн.

Он пообещал, что если ему не представят весь список лиц, подлежащих увольнению, то он будет "озвучивать в прямом режиме онлайн, кто у кого работает и какие меры не предприняты".