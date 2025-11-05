Рейтинг@Mail.ru
Общественники предложили ввести выходной день для сдачи норм ГТО - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:04 05.11.2025 (обновлено: 11:24 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/gto-2052876429.html
Общественники предложили ввести выходной день для сдачи норм ГТО
Общественники предложили ввести выходной день для сдачи норм ГТО - РИА Новости, 05.11.2025
Общественники предложили ввести выходной день для сдачи норм ГТО
Общественное движение "Здоровое Отечество" направило обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T05:04:00+03:00
2025-11-05T11:24:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/106783/73/1067837305_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3e0897b86aba3e1e088198c42574f6f7.jpg
https://ria.ru/20251030/gto-2051872650.html
https://rsport.ria.ru/20250605/gto-1972159743.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/106783/73/1067837305_97:0:1024:695_1920x0_80_0_0_e500bff160ae98f2bda2d5f12d74b9bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Общественники предложили ввести выходной день для сдачи норм ГТО

"Здоровое Отечество" предложило давать выходной в день сдачи норм ГТО

© Фото : федеральный оператор ГТОСдача норм ГТО
Сдача норм ГТО - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : федеральный оператор ГТО
Сдача норм ГТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Общественное движение "Здоровое Отечество" направило обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность предоставления работникам права на освобождение от работы в день сдачи норм ГТО, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Общероссийское Общественное Движение "Здоровое Отечество" обращается к Вам с предложением рассмотреть возможность предоставления работникам права на освобождение от работы в день сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по аналогии с установленной статьей 186 Трудового кодекса Российской Федерации гарантией для сдачи крови и её компонентов", - сказано в обращении за подписью председателя движения Екатерины Лещинской.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выполняет нормативы ГТО в школе поселка Кинельский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Губернатор Самарской области выполнил нормативы ГТО
30 октября, 16:01
В движении "Здоровое Отечество" убеждены, что подобная мера станет важным стимулом для вовлечения трудоспособного населения в систематические занятия физической культурой и спортом, а также повысит социальную значимость участия в программе ГТО.
"Сегодня выполнение нормативов ГТО – это не просто физическая активность, а осознанный выбор в пользу здоровья, трудоспособности и долголетия. Для многих граждан именно занятость на рабочем месте становится основным препятствием для участия в сдаче нормативов. Предоставление одного оплачиваемого выходного дня для прохождения испытаний ГТО позволит сделать этот процесс доступным, организованным и массовым, без ущерба для производственного процесса", - сказано в документе.
Общественники просят поручить Минтруда РФ совместно с Минспорта РФ проработать этот вопрос и представить предложения по внесению соответствующих изменений в Трудовой кодекс.
"Со своей стороны Общероссийское движение "Здоровое Отечество" готово оказать содействие в проработке данной инициативы, а также в информационной и общественной поддержке комплекса ГТО – через проведение просветительских акций, организацию спортивных мероприятий и взаимодействие с работодателями для вовлечения трудовых коллективов в сдачу нормативов", - подчеркивается в обращении.
Авторы считают, что инициатива, направленная на поддержку комплекса ГТО, получит широкий общественный отклик и станет важным шагом на пути к формированию здоровой и активной нации.
Вся палитра событий всероссийского фестиваля ГТО для школьников и настоящей артековской жизни – в фотоленте Р-Спорт - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Нормы ГТО в 2025 году: как получить золотой значок
5 июня, 16:35
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала