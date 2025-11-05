Общественники предложили ввести выходной день для сдачи норм ГТО

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Общественное движение "Здоровое Отечество" направило обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность предоставления работникам права на освобождение от работы в день сдачи норм ГТО, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Общероссийское Общественное Движение "Здоровое Отечество" обращается к Вам с предложением рассмотреть возможность предоставления работникам права на освобождение от работы в день сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по аналогии с установленной статьей 186 Трудового кодекса Российской Федерации гарантией для сдачи крови и её компонентов", - сказано в обращении за подписью председателя движения Екатерины Лещинской.

В движении "Здоровое Отечество" убеждены, что подобная мера станет важным стимулом для вовлечения трудоспособного населения в систематические занятия физической культурой и спортом, а также повысит социальную значимость участия в программе ГТО.

"Сегодня выполнение нормативов ГТО – это не просто физическая активность, а осознанный выбор в пользу здоровья, трудоспособности и долголетия. Для многих граждан именно занятость на рабочем месте становится основным препятствием для участия в сдаче нормативов. Предоставление одного оплачиваемого выходного дня для прохождения испытаний ГТО позволит сделать этот процесс доступным, организованным и массовым, без ущерба для производственного процесса", - сказано в документе.

Общественники просят поручить Минтруда РФ совместно с Минспорта РФ проработать этот вопрос и представить предложения по внесению соответствующих изменений в Трудовой кодекс.

"Со своей стороны Общероссийское движение "Здоровое Отечество" готово оказать содействие в проработке данной инициативы, а также в информационной и общественной поддержке комплекса ГТО – через проведение просветительских акций, организацию спортивных мероприятий и взаимодействие с работодателями для вовлечения трудовых коллективов в сдачу нормативов", - подчеркивается в обращении.