Ветеран разведки рассказал, что означает обновленный символ ГРУ

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Обновленный символ ГРУ "гвоздика с гренадами" означает стойкость, преданность и решимость, речь здесь идёт о наиболее подготовленных военнослужащих элитных подразделений, заявил в интервью РИА Новости руководитель центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) ГШ ВС РФ Владимир Винокуров.