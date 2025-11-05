Ветеран разведки рассказал, что означает обновленный символ ГРУ

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Обновленный символ ГРУ "гвоздика с гренадами" означает стойкость, преданность и решимость, речь здесь идёт о наиболее подготовленных военнослужащих элитных подразделений, заявил в интервью РИА Новости руководитель центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) ГШ ВС РФ Владимир Винокуров.
В России в среду отмечается День военного разведчика.
"Летучая мышь, которая "мало шумит, но все слышит", еще с советского времени была символом военной разведки до 2002 года, когда была заменена на новую эмблему - "гвоздику с гренадами". Принято считать, что она означает стойкость, преданность, решимость и непреклонность, стремление к достижению поставленных целей. Присутствующая на эмблеме трехпламенная гренада исторически означает, что речь идёт о наиболее подготовленных военнослужащих элитных подразделений", - сказал Винокуров.