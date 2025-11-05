Рейтинг@Mail.ru
05.11.2025
10:28 05.11.2025
Ветеран разведки рассказал, что означает обновленный символ ГРУ
Ветеран разведки рассказал, что означает обновленный символ ГРУ
Обновленный символ ГРУ "гвоздика с гренадами" означает стойкость, преданность и решимость, речь здесь идёт о наиболее подготовленных военнослужащих элитных... РИА Новости, 05.11.2025
россия
главное разведывательное управление рф
безопасность
россия, главное разведывательное управление рф, безопасность
Россия, Главное разведывательное управление РФ, Безопасность
Ветеран разведки рассказал, что означает обновленный символ ГРУ

Винокуров: символ ГРУ "гвоздика с гренадами" означает стойкость и преданность

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Обновленный символ ГРУ "гвоздика с гренадами" означает стойкость, преданность и решимость, речь здесь идёт о наиболее подготовленных военнослужащих элитных подразделений, заявил в интервью РИА Новости руководитель центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) ГШ ВС РФ Владимир Винокуров.
В России в среду отмечается День военного разведчика.
"Летучая мышь, которая "мало шумит, но все слышит", еще с советского времени была символом военной разведки до 2002 года, когда была заменена на новую эмблему - "гвоздику с гренадами". Принято считать, что она означает стойкость, преданность, решимость и непреклонность, стремление к достижению поставленных целей. Присутствующая на эмблеме трехпламенная гренада исторически означает, что речь идёт о наиболее подготовленных военнослужащих элитных подразделений", - сказал Винокуров.
Россия
 
 
