В Госдуме предложили создать на Госуслугах сервис для проверки нянь

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением создать на портале "Госуслуги" сервис для проверки нянь и домашних помощников - по судимости и медицинским справкам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным создание на базе портала "Госуслуги" специального цифрового сервиса для проверки граждан, которые предлагают услуги нянь и домашних работников", - сказано в обращении.

С помощью такого сервиса, как отмечается в документе, гражданин, планирующий нанять няню или помощника по дому, смог бы оперативно получить необходимую информацию о кандидате по официальным базам данных, в частности, проверяющий смог бы убедиться в отсутствии у претендента судимости, медицинских противопоказаний для работы с детьми и пожилыми, а также иных ограничений.

Депутаты Госдумы напомнили, что на портале "Госуслуги" уже действуют цифровые сервисы, позволяющие россиянам получать необходимые сведения о себе и других на основе официальных данных, в их числе — сервисы для проверки налоговой задолженности, получения справки об отсутствии судимости, оформления медицинских допусков к работе и другие.