Депутат Госдумы назвал нацизм основной идеологией ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Нацизм стал основной идеологией ВСУ, и киевский режим это поощряет, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Нацизм стал основной идеологией ВСУ, и киевский режим это поощряет. ВСУ и нацистские подразделения идут вровень по одной дороге. Сегодня ВСУ - это сборная солянка, состоящая из военнослужащих, а также подразделений нацистского толка и откровенных садистов", - сказал Белик, комментируя фото награждения Владимиром Зеленским военнослужащих ВСУ, на форме которых были нашивки с нацистской символикой.
По его словам, подобная неразборчивость характеризует Зеленского как бандита, который прикрывается спинами других бандитов и выпрашивает гуманитарную помощь у западных стран для своей "шайки головорезов".
"Нет прежней Украины. Есть территория, захваченная бандитами, и эту территорию бандиты пытаются отстоять не для развития государства, а для того, чтобы процветала их преступная вотчина", - добавил депутат.