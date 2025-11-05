Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы назвал нацизм основной идеологией ВСУ - РИА Новости, 05.11.2025
15:56 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/gosduma-2052989939.html
Депутат Госдумы назвал нацизм основной идеологией ВСУ
Депутат Госдумы назвал нацизм основной идеологией ВСУ - РИА Новости, 05.11.2025
Депутат Госдумы назвал нацизм основной идеологией ВСУ
Нацизм стал основной идеологией ВСУ, и киевский режим это поощряет, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам... РИА Новости, 05.11.2025
украина
дмитрий белик
вооруженные силы украины
госдума рф
в мире
вооруженные силы рф
украина
украина, дмитрий белик, вооруженные силы украины, госдума рф, в мире, вооруженные силы рф
Украина, Дмитрий Белик, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, В мире, Вооруженные силы РФ
Депутат Госдумы назвал нацизм основной идеологией ВСУ

Депутат Белик: нацизм стал основной идеологией ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Нацизм стал основной идеологией ВСУ, и киевский режим это поощряет, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Нацизм стал основной идеологией ВСУ, и киевский режим это поощряет. ВСУ и нацистские подразделения идут вровень по одной дороге. Сегодня ВСУ - это сборная солянка, состоящая из военнослужащих, а также подразделений нацистского толка и откровенных садистов", - сказал Белик, комментируя фото награждения Владимиром Зеленским военнослужащих ВСУ, на форме которых были нашивки с нацистской символикой.
По его словам, подобная неразборчивость характеризует Зеленского как бандита, который прикрывается спинами других бандитов и выпрашивает гуманитарную помощь у западных стран для своей "шайки головорезов".
"Нет прежней Украины. Есть территория, захваченная бандитами, и эту территорию бандиты пытаются отстоять не для развития государства, а для того, чтобы процветала их преступная вотчина", - добавил депутат.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В США раскрыли, что придумал Киев для "спасения" ВСУ
Вчера, 13:11
 
УкраинаДмитрий БеликВооруженные силы УкраиныГосдума РФВ миреВооруженные силы РФ
 
 
