СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Нацизм стал основной идеологией ВСУ, и киевский режим это поощряет, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, подобная неразборчивость характеризует Зеленского как бандита, который прикрывается спинами других бандитов и выпрашивает гуманитарную помощь у западных стран для своей "шайки головорезов".