Россияне имеют право на перерасчет за некачественную воду, заявил эксперт - РИА Новости, 05.11.2025
02:28 05.11.2025 (обновлено: 02:33 05.11.2025)
Россияне имеют право на перерасчет за некачественную воду, заявил эксперт
Россияне имеют право на перерасчет за некачественную воду, заявил эксперт
общество, россия, владимир кошелев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россияне имеют право на перерасчет за некачественную воду, заявил эксперт

© РИА Новости / Яков АндреевВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Водопроводный кран. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. При недостаточной температуре горячей воды граждане РФ могут потребовать оформить перерасчет после обращения в управляющую компанию (УК) дома, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев.
"Как к депутату и члену профильного комитета Госдумы, ко мне часто поступают жалобы от граждан на недостаточную температуру горячей воды в их квартирах. Централизованное горячее водоснабжение - одна из самых дорогих коммунальных услуг, поэтому низкая температура воды из "горячего" крана - это и некомфортно, и накладно. Температура подаваемой в жилые дома воды регламентируется нормами СанПиНа и в точке подачи должна быть на уровне 65-70 градусов. Если данные нормы не выдерживаются, нужно обратиться в свою управляющую компанию (УК) с письменным заявлением, чтобы зафиксировать факт нарушения и потребовать проведения замеров и перерасчета", - сказал Кошелев.
Счетчик учета горячей воды - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Власти Подмосковья внедрят ИИ в процесс перерасчета платы за ЖКУ
30 сентября, 19:09
По словам парламентария, в квартирах, где установлены счетчики, стоимость горячей воды рассчитывается исходя из ее объема, поэтому при низкой температуре горячей воды, ее расход значительно увеличивается, что отражается на показаниях счетчика и, соответственно, на сумме в квитанции.
"После обращения граждан сотрудник УК должен прийти в квартиру, измерить температуру воды и составить акт. Если акт подтвердит низкую температуру, УК должна сделать перерасчет за услугу в таких пропорциях: если температура ниже нормативных показателей, но выше 40 градусов, плата снижается на 1% за каждые 3 градуса от нормы. Если температура ниже 40 градусов, то расчет стоимости услуг горячего водоснабжения выполняется как за холодную воду", - отметил он.
Кошелев уточнил, что, если УК бездействует, необходимо через официальный сайт или лично обратиться в государственную жилищную инспекцию с жалобой на совершение коммунальщиками нарушения правил содержания и ремонта жилых домов (статья 7.22 КоАП РФ). Он добавил, что граждане также могут обратиться в Роспотребнадзор или в суд для проведения независимой экспертизы.
Счетчик учета воды - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Юрист рассказал о новостях в процедуре поверки счетчиков
6 мая, 03:15
 
