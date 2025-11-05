Россияне имеют право на перерасчет за некачественную воду, заявил эксперт

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. При недостаточной температуре горячей воды граждане РФ могут потребовать оформить перерасчет после обращения в управляющую компанию (УК) дома, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев.

"Как к депутату и члену профильного комитета Госдумы , ко мне часто поступают жалобы от граждан на недостаточную температуру горячей воды в их квартирах. Централизованное горячее водоснабжение - одна из самых дорогих коммунальных услуг, поэтому низкая температура воды из "горячего" крана - это и некомфортно, и накладно. Температура подаваемой в жилые дома воды регламентируется нормами СанПиНа и в точке подачи должна быть на уровне 65-70 градусов. Если данные нормы не выдерживаются, нужно обратиться в свою управляющую компанию (УК) с письменным заявлением, чтобы зафиксировать факт нарушения и потребовать проведения замеров и перерасчета", - сказал Кошелев

По словам парламентария, в квартирах, где установлены счетчики, стоимость горячей воды рассчитывается исходя из ее объема, поэтому при низкой температуре горячей воды, ее расход значительно увеличивается, что отражается на показаниях счетчика и, соответственно, на сумме в квитанции.

"После обращения граждан сотрудник УК должен прийти в квартиру, измерить температуру воды и составить акт. Если акт подтвердит низкую температуру, УК должна сделать перерасчет за услугу в таких пропорциях: если температура ниже нормативных показателей, но выше 40 градусов, плата снижается на 1% за каждые 3 градуса от нормы. Если температура ниже 40 градусов, то расчет стоимости услуг горячего водоснабжения выполняется как за холодную воду", - отметил он.