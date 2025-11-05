В Горловке при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина

ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Гольмовский в Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.