https://ria.ru/20251105/gorlovka-2053071527.html
В Горловке при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина
В Горловке при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина - РИА Новости, 05.11.2025
В Горловке при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Гольмовский в Горловке, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T22:23:00+03:00
2025-11-05T22:23:00+03:00
2025-11-05T22:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251017/gorlovka-2048941145.html
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, гольмовский, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Стирол
В Горловке при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина
Мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в поселке Гольмовский в ДНР