В Горловке при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина - РИА Новости, 05.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 05.11.2025
В Горловке при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина
В Горловке при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина
В Горловке при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина

Мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в поселке Гольмовский в ДНР

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Гольмовский в Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Гольмовский ранен мужчина 1987 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Дрон ВСУ нанес удар по магазину в Горловке
17 октября, 17:23
 
