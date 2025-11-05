Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Югры поручил оказать помощь родным погибших при пожаре в Сургуте - 05.11.2025
11:56 05.11.2025
Губернатор Югры поручил оказать помощь родным погибших при пожаре в Сургуте
происшествия
сургут
россия
руслан кухарук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сургут
россия
© РИА Новости / Алексей Никольский
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского округа Руслан Кухарук поручил оказать помощь родным погибших и пострадавшим при пожаре в Сургуте и взял ситуацию на контроль, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Югры Руслан Кухарук взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Глава региона выразил соболезнования родным погибших. В администрации Сургута сегодня пройдет заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают все экстренные и надзорные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщало ГУМЧС РФ по региону, пожар произошел в садово-огородническом товариществе "Прибрежный 1", горел двухэтажный дачный дом, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия. Позднее возгорание было потушено на 72 "квадратах". По данным пресс-службы МЧС России, погибли семь человек, четверо из них - дети.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура региона начала проверку.
В мэрии Сургута РИА Новости сообщали, что из горящего дома смогли самостоятельно выбраться юноша и девушка, а ещё один мужчина был госпитализирован с ожогами.
ПроисшествияСургутРоссияРуслан КухарукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
