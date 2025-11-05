Губернатор Югры поручил оказать помощь родным погибших при пожаре в Сургуте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского округа Руслан Кухарук поручил оказать помощь родным погибших и пострадавшим при пожаре в Сургуте и взял ситуацию на контроль, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Югры Руслан Кухарук взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Глава региона выразил соболезнования родным погибших. В администрации Сургута сегодня пройдет заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают все экстренные и надзорные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ГУМЧС РФ по региону, пожар произошел в садово-огородническом товариществе "Прибрежный 1", горел двухэтажный дачный дом, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия. Позднее возгорание было потушено на 72 "квадратах". По данным пресс-службы МЧС России, погибли семь человек, четверо из них - дети.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура региона начала проверку.