В Германии испугались новой войны против России

«

"Мерц говорит, что Германия должна иметь самую большую армию в Европе, то есть даже больше, чем российская. <…> Ну, как на это смотрят наши соседи, чехи, поляки? Как на это смотрят голландцы, даже французы? Неужели он действительно думает, что это будет реализовано? <…> Это не сработает. Это расколет Европу", — добавил фон дер Шуленбург.