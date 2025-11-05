МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Попытки закрепить контроль Европы над Россией дважды потерпели полный крах, а третий раз Европа не переживет, заявил депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург в интервью Гленну Дизену, размещенному на его YouTube-канале.
«
"Мы делали это в Первую мировую войну, во Вторую мировую, и мы делаем это снова. И каждый раз мы проигрываем. И каждый раз это было необходимо для демонстрации силы, чтобы держать эту огромную Россию с этой огромной территорией под контролем", — отметил он.
«
"Мерц говорит, что Германия должна иметь самую большую армию в Европе, то есть даже больше, чем российская. <…> Ну, как на это смотрят наши соседи, чехи, поляки? Как на это смотрят голландцы, даже французы? Неужели он действительно думает, что это будет реализовано? <…> Это не сработает. Это расколет Европу", — добавил фон дер Шуленбург.
Страны — члены НАТО взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня пяти процентов ВВП с нынешнего уровня в два процента, которого еще не всем удалось достичь. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Североатлантический альянс, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений.
