В Германии испугались новой войны против России
07:57 05.11.2025
В Германии испугались новой войны против России
в мире
россия
германия
владимир путин
европарламент
нато
европа
россия
германия
европа
В Германии испугались новой войны против России

Депутат ЕП фон дер Шуленбург осудил Мерца за конфронтацию с Россией

Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Попытки закрепить контроль Европы над Россией дважды потерпели полный крах, а третий раз Европа не переживет, заявил депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург в интервью Гленну Дизену, размещенному на его YouTube-канале.
"Мы делали это в Первую мировую войну, во Вторую мировую, и мы делаем это снова. И каждый раз мы проигрываем. И каждый раз это было необходимо для демонстрации силы, чтобы держать эту огромную Россию с этой огромной территорией под контролем", — отметил он.

Меркель набросилась на Мерца, пишут СМИ
28 октября, 11:57
По мнению политика, проводимая в рамках этого Мерцем милитаризация Германии влечет за собой более существенную угрозу, чем Россия.
"Мерц говорит, что Германия должна иметь самую большую армию в Европе, то есть даже больше, чем российская. <…> Ну, как на это смотрят наши соседи, чехи, поляки? Как на это смотрят голландцы, даже французы? Неужели он действительно думает, что это будет реализовано? <…> Это не сработает. Это расколет Европу", — добавил фон дер Шуленбург.
Страны — члены НАТО взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня пяти процентов ВВП с нынешнего уровня в два процента, которого еще не всем удалось достичь. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Североатлантический альянс, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений.
В Германии предложили Мерцу отправиться воевать на Украине
8 октября, 06:48
 
