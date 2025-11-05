Рейтинг@Mail.ru
Германия предлагает афганцам деньги в обмен на отказ от виз, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2025
00:16 05.11.2025
Германия предлагает афганцам деньги в обмен на отказ от виз, пишут СМИ
Германия предлагает афганцам деньги в обмен на отказ от виз, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2025
Германия предлагает афганцам деньги в обмен на отказ от виз, пишут СМИ
Немецкое правительство предлагает афганским гражданам, ожидающим немецкие визы, денежные выплаты в обмен на отказ от права на въезд в Германию, сообщает портал... РИА Новости, 05.11.2025
в мире
германия
пакистан
афганистан
в мире, германия, пакистан, афганистан
В мире, Германия, Пакистан, Афганистан
Германия предлагает афганцам деньги в обмен на отказ от виз, пишут СМИ

Tagesschau: Германия предлагает афганцам деньги за отказ от въезда в страну

БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Немецкое правительство предлагает афганским гражданам, ожидающим немецкие визы, денежные выплаты в обмен на отказ от права на въезд в Германию, сообщает портал новостной телепередачи Tagesschau телеканала ARD со ссылкой на свои данные.
"Немецкое правительство пытается с помощью денежных выплат убедить афганцев, находящихся в Пакистане, добровольно отказаться от права на въезд в Германию. Давление на ожидающих тем самым усиливается", - отмечает портал.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
МИД ФРГ: Германия активизирует возвращение сирийских граждан на родину
Вчера, 14:22
По его данным, около 2100 афганцев все еще ждут въезда в Германию. Они получили официальные обещания приема в рамках различных гуманитарных программ, когда подали заявки на них после прихода к власти талибов, уточняет Tagesschau.
Как напоминает издание, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в сентябре подчеркнул, что Германия обязана выполнить свои обещания, но при этом провести все проверки безопасности. Эти проверки - ответственность министерства внутренних дел, которое сильно затянуло процесс. Причем с момента смены правительства ФРГ лишь двое афганцев смогли въехать в Германию по стандартной процедуре. Остальным пришлось добиваться виз через суды - так смогли приехать около 110 человек, уточняет портал.
По информации ARD, из-за отсутствия заметного продвижения МИД и МВД Германии начали рассылать письма с предложением отказаться от ожидания за деньги.
"Такие письма получили около 700 человек, внесенных в "список по правам человека" и в "переходную программу". Предложение выглядит так: выплаты за добровольный отказ от дальнейшего участия в программе переселения", - поясняет портал.
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Гражданство Германии в 2024 году получило рекордное число иностранцев
31 мая, 18:32
Сумма зависит от размера семьи. Например, семье с четырьмя детьми предлагают 2750 евро в Пакистане и почти 11 500 евро после возвращения в Афганистан. Также обещается "организационная поддержка": помощь с выездными разрешениями, транспортом и медицинским сопровождением, а также жилье и питание на первые три месяца после возвращения.
При этом издание уточняет, что есть условие: если семья принимает предложение, она навсегда исключается из программы. Срок для ответа - до 17 ноября.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
СМИ: новое правительство ФРГ не планирует принимать афганских беженцев
20 апреля, 18:35
 
В миреГерманияПакистанАфганистан
 
 
