В Германии медик получил пожизненный срок за убийства пациентов

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Земельный суд Ахена на западе Германии вынес пожизненный приговор медбрату, который вводил пациентам паллиативного отделения смертельные инъекции, сообщает агентство Земельный суд Ахена на западе Германии вынес пожизненный приговор медбрату, который вводил пациентам паллиативного отделения смертельные инъекции, сообщает агентство DPA

"Суд приговорил медбрата к пожизненному заключению за десять убийств и 27 покушений на убийство. Суд установил особо тяжелую вину, что исключает возможность освобождения через 15 лет после вынесения приговора", - говорится в сообщении.

Медбрат совершил свои преступления в период с декабря 2023 года по май 2024 года в клинике города Вюрзелен недалеко от Ахена . Он по собственной инициативе давал тяжелобольным пациентам седативные препараты, чтобы их "успокоить" и таким образом облегчить себе работу во время ночной смены.

В ходе судебного процесса медбрат отрицал выдвинутые против него обвинения и утверждал, что не давал лекарства пациентам с целью сократить им жизнь.

Правоохранители не исключают, что медбрат мог совершить еще больше преступлений. В настоящее время они проверяют ряд других подозрительных случаев за время его медицинской деятельности. Сообщается, что прокуратура Ахена, вероятно, выдвинет против осужденного еще одно обвинение.