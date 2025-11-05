Рейтинг@Mail.ru
В Германии медик получил пожизненный срок за убийства пациентов
19:27 05.11.2025
В Германии медик получил пожизненный срок за убийства пациентов
В Германии медик получил пожизненный срок за убийства пациентов - РИА Новости, 05.11.2025
В Германии медик получил пожизненный срок за убийства пациентов
Земельный суд Ахена на западе Германии вынес пожизненный приговор медбрату, который вводил пациентам паллиативного отделения смертельные инъекции, сообщает... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T19:27:00+03:00
2025-11-05T19:27:00+03:00
в мире
ахен
германия
ахен
германия
в мире, ахен, германия
В мире, Ахен, Германия
В Германии медик получил пожизненный срок за убийства пациентов

В ФРГ медику, вводившему пациентам смертельные инъекции, дали пожизненный срок

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Берлине
Автомобиль скорой помощи в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Земельный суд Ахена на западе Германии вынес пожизненный приговор медбрату, который вводил пациентам паллиативного отделения смертельные инъекции, сообщает агентство DPA.
"Суд приговорил медбрата к пожизненному заключению за десять убийств и 27 покушений на убийство. Суд установил особо тяжелую вину, что исключает возможность освобождения через 15 лет после вынесения приговора", - говорится в сообщении.
Медбрат совершил свои преступления в период с декабря 2023 года по май 2024 года в клинике города Вюрзелен недалеко от Ахена. Он по собственной инициативе давал тяжелобольным пациентам седативные препараты, чтобы их "успокоить" и таким образом облегчить себе работу во время ночной смены.
В ходе судебного процесса медбрат отрицал выдвинутые против него обвинения и утверждал, что не давал лекарства пациентам с целью сократить им жизнь.
Правоохранители не исключают, что медбрат мог совершить еще больше преступлений. В настоящее время они проверяют ряд других подозрительных случаев за время его медицинской деятельности. Сообщается, что прокуратура Ахена, вероятно, выдвинет против осужденного еще одно обвинение.
Ранее сообщалось, что среди жертв медбрата были не только смертельно больные люди, но и пациенты, которые уже шли на поправку и готовились к выписке.
В миреАхенГермания
 
 
