Путин освободил Герасимова от должности замглавы МЧС
16:48 05.11.2025 (обновлено: 16:56 05.11.2025)
Путин освободил Герасимова от должности замглавы МЧС
Президент России Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя главы МЧС РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 05.11.2025
политика, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин освободил Герасимова от должности замглавы МЧС

© Фото : МЧС РоссииАнтон Герасимов
Антон Герасимов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : МЧС России
Антон Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя главы МЧС РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Освободить Герасимова Антона Андреевича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Как следует из материалов на сайте МЧС РФ, Герасимов родился в 1985 году в Москве. В 2009 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Кандидат технических наук, доцент кафедры. С 2015 по 2020 год - замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. 31 января 2023 года был назначен заместителем министра МЧС России. Курировал деятельность департамента информационных технологий и связи.
 
Политика, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
