Путин освободил Герасимова от должности замглавы МЧС

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя главы МЧС РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Освободить Герасимова Антона Андреевича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Как следует из материалов на сайте МЧС РФ, Герасимов родился в 1985 году в Москве. В 2009 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Кандидат технических наук, доцент кафедры. С 2015 по 2020 год - замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. 31 января 2023 года был назначен заместителем министра МЧС России. Курировал деятельность департамента информационных технологий и связи.