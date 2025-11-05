Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект об ужесточении правил приема иностранцев в колледжи - РИА Новости, 05.11.2025
13:51 05.11.2025
В ГД внесли проект об ужесточении правил приема иностранцев в колледжи
В ГД внесли проект об ужесточении правил приема иностранцев в колледжи
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенатор Елена Афанасьева внесли в Думу законопроект об обязанности иностранных... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:51:00+03:00
2025-11-05T13:51:00+03:00
россия
В ГД внесли проект об ужесточении правил приема иностранцев в колледжи

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенатор Елена Афанасьева внесли в Думу законопроект об обязанности иностранных абитуриентов колледжей и техникумов предоставлять документы, подтверждающие законность их нахождения в России, и проходить тестирование на знание русского языка при поступлении, документ доступен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "Об образовании в РФ" предлагается установить, что при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) по очной форме обучения иностранные граждане представляют документы, подтверждающие законность их нахождения на территории РФ, а прием иностранных граждан на обучение по программам СПО, реализуемым на базе основного общего образования, осуществляется при условии успешного прохождения ими тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанной образовательной программы", - сказано в пояснительной записке.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Госдуме предложили ввести платное школьное образование для иностранцев
12 августа, 10:43
В документе отмечается, что аналогичное правовое регулирование установлено в части приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
Добавляется, что иностранные граждане, не подтвердившие в ходе тестирования уровень владения русским языком, необходимый для успешного освоения образовательной программы СПО, реализуемой на базе основного общего образования на русском языке, не допускаются до их освоения.
Как ранее сообщил РИА Новости Слуцкий, по данным МВД, в России проживают более 638 тысяч иностранных детей, большинство из которых в соответствии с действующим законодательством имеют право на бесплатное обучение в российских колледжах и техникумах.
"ЛДПР предлагает если и допускать к поступлению в образовательные учреждения СПО иностранцев, то только тех, кто подтвердил законность пребывания в нашей стране, кто успешно прошел тестирование на знание русского языка, приемлемого для профтехобразования, и то только в том случае, если на эти бюджетные места не претендуют граждане России", - добавил он.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит обеспечить добросовестность освоения образовательной программы СПО с одновременным получением среднего общего образования.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Путин призвал повышать уровень образования специалистов
30 октября, 11:45
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Елена АфанасьеваЛДПРГосдума РФ
 
 
