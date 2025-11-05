В Красноярском крае семью, обворовавшую фуры, отправили в колонию

КРАСНОЯРСК, 5 ноя – РИА Новости. Суд отправил в колонию женщину и двух ее сыновей из Иркутской области, которые под руководством отца обворовывали большегрузы в Красноярском крае, сообщила прокуратура Красноярского края.

По данным, ведомства, в 2022 году 58-летний житель Тайшета Иркутской области предложил двум своим взрослым неработающим сыновьям и супруге обворовывать фуры.

"На началах семейного подряда они решили обворовывать водителей фур на трассе Иркутск-Красноярск. Каждому члену семьи отводилась своя роль. Отец на автомобиле с выключенными фарами подъезжал вплотную к движущейся фуре. После этого один из братьев снимал лобовое стекло и выкидывал через него привязанную на веревке шину, что позволяло вплотную прижаться к грузовому авто. Второй сын срезал пломбы с прицепа и перегружал содержимое в салон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины не забывали о конспирации – надевали балаклавы, на места преступления не брали мобильные телефоны, использовали только матерчатые перчатки и переговаривались исключительно по рации.

По данным прокуратуры, мать реализовывала краденое - устанавливала цены, общалась с покупателями, получала деньги и распределяла их между членами семьи. Всего пострадавшими оказались пять фирм, сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.

"В суде фигуранты признали вину. Суд приговорил мать и младшего сына за кражи (п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ ) к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Старший сын получил 5 лет колонии общего режима. В отношении отца уголовное дело приостановлено в связи с прохождением им воинской службы", - сказано в сообщении.