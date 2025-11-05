https://ria.ru/20251105/fura-2052972975.html
В Красноярском крае семью, обворовавшую фуры, отправили в колонию
В Красноярском крае семью, обворовавшую фуры, отправили в колонию - РИА Новости, 05.11.2025
В Красноярском крае семью, обворовавшую фуры, отправили в колонию
Суд отправил в колонию женщину и двух ее сыновей из Иркутской области, которые под руководством отца обворовывали большегрузы в Красноярском крае, сообщила... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T14:36:00+03:00
2025-11-05T14:36:00+03:00
2025-11-05T14:36:00+03:00
происшествия
иркутская область
красноярский край
тайшет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25101/99/251019940_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_8fd0869547b0894319597a9fb4545fea.jpg
https://ria.ru/20240717/podzhog-1960251358.html
https://ria.ru/20251103/dtp-2052658093.html
иркутская область
красноярский край
тайшет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25101/99/251019940_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_c7307a01e0af7da68c3899a5c0e6bac9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, красноярский край, тайшет
Происшествия, Иркутская область, Красноярский край, Тайшет
В Красноярском крае семью, обворовавшую фуры, отправили в колонию
В Красноярском крае мать и сыновей отправили в колонию за кражу из большегрузов
КРАСНОЯРСК, 5 ноя – РИА Новости. Суд отправил в колонию женщину и двух ее сыновей из Иркутской области, которые под руководством отца обворовывали большегрузы в Красноярском крае, сообщила прокуратура Красноярского края.
По данным, ведомства, в 2022 году 58-летний житель Тайшета Иркутской области
предложил двум своим взрослым неработающим сыновьям и супруге обворовывать фуры.
"На началах семейного подряда они решили обворовывать водителей фур на трассе Иркутск-Красноярск. Каждому члену семьи отводилась своя роль. Отец на автомобиле с выключенными фарами подъезжал вплотную к движущейся фуре. После этого один из братьев снимал лобовое стекло и выкидывал через него привязанную на веревке шину, что позволяло вплотную прижаться к грузовому авто. Второй сын срезал пломбы с прицепа и перегружал содержимое в салон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчины не забывали о конспирации – надевали балаклавы, на места преступления не брали мобильные телефоны, использовали только матерчатые перчатки и переговаривались исключительно по рации.
По данным прокуратуры, мать реализовывала краденое - устанавливала цены, общалась с покупателями, получала деньги и распределяла их между членами семьи. Всего пострадавшими оказались пять фирм, сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.
"В суде фигуранты признали вину. Суд приговорил мать и младшего сына за кражи (п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ
) к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Старший сын получил 5 лет колонии общего режима. В отношении отца уголовное дело приостановлено в связи с прохождением им воинской службы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее отец и сыновья уже имели судимости за кражи.