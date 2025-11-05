https://ria.ru/20251105/fsb-2052935213.html
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 05.11.2025
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене
В Москва задержали местного жителя, шпионившего для разведки одной из стран НАТО, заявил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:10:00+03:00
2025-11-05T12:10:00+03:00
2025-11-05T12:10:00+03:00
москва
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
безопасность
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052913552_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_585fbad93ac0577226ab856357dd5309.jpg
https://ria.ru/20251031/diversant-2052022805.html
https://ria.ru/20251030/rossii-2051888527.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052913552_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7bf7d14136522befc858c4952e5653a1.jpg
Кадры задержания москвича, который передавал сведения спецслужбе страны НАТО
Силовики задержали москвича, который передавал спецслужбе страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их "склонения к сотрудничеству".
2025-11-05T12:10
true
PT2M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, безопасность, происшествия
Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Безопасность, Происшествия
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене
ФСБ задержала москвича, шпионившего для НАТО ради переезда в другую страну
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Москва задержали местного жителя, шпионившего для разведки одной из стран НАТО, заявил ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя города Москвы
, 1988 года рождения, подозреваемого в государственной измене", — говорится в релизе.
Как пояснили в ведомстве, москвич установил контакт с зарубежной спецслужбой и занимался для нее сбором информации о россиянах с оппозиционными взглядами, чтобы в будущем склонить их к сотрудничеству.
Следственная служба управления ФСБ
по Москве и Московской области
возбудила уголовное дело по статье о госизмене в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России
. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
На допросе мужчина признался, что познакомился с женщиной, которая предложила ему сотрудничество и пообещала помочь с переездом в другую страну. Она взяла его адрес электронной почты, а затем с ним связался куратор.
По месту жительства задержанного провели обыски. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
В ФСБ подчеркнули, что все, кто согласился оказывать содействие иностранному государству, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание.