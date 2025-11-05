ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Москва задержали местного жителя, шпионившего для разведки одной из стран НАТО, заявил ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя города Москвы , 1988 года рождения, подозреваемого в государственной измене", — говорится в релизе.

Как пояснили в ведомстве, москвич установил контакт с зарубежной спецслужбой и занимался для нее сбором информации о россиянах с оппозиционными взглядами, чтобы в будущем склонить их к сотрудничеству.

Следственная служба управления ФСБ по Москве и Московской области возбудила уголовное дело по статье о госизмене в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России . Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

На допросе мужчина признался, что познакомился с женщиной, которая предложила ему сотрудничество и пообещала помочь с переездом в другую страну. Она взяла его адрес электронной почты, а затем с ним связался куратор.

По месту жительства задержанного провели обыски. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.