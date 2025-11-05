Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене
12:10 05.11.2025
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 05.11.2025
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене
В Москва задержали местного жителя, шпионившего для разведки одной из стран НАТО, заявил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:10:00+03:00
2025-11-05T12:10:00+03:00
2025
Кадры задержания москвича, который передавал сведения спецслужбе страны НАТО
Силовики задержали москвича, который передавал спецслужбе страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их "склонения к сотрудничеству".
ФСБ задержала жителя Москвы, подозреваемого в госизмене

ФСБ задержала москвича, шпионившего для НАТО ради переезда в другую страну

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Москва задержали местного жителя, шпионившего для разведки одной из стран НАТО, заявил ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя города Москвы, 1988 года рождения, подозреваемого в государственной измене", — говорится в релизе.
Как пояснили в ведомстве, москвич установил контакт с зарубежной спецслужбой и занимался для нее сбором информации о россиянах с оппозиционными взглядами, чтобы в будущем склонить их к сотрудничеству.
Следственная служба управления ФСБ по Москве и Московской области возбудила уголовное дело по статье о госизмене в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
На допросе мужчина признался, что познакомился с женщиной, которая предложила ему сотрудничество и пообещала помочь с переездом в другую страну. Она взяла его адрес электронной почты, а затем с ним связался куратор.
По месту жительства задержанного провели обыски. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
В ФСБ подчеркнули, что все, кто согласился оказывать содействие иностранному государству, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание.
Москва Россия Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) НАТО Безопасность Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
