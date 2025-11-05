Рейтинг@Mail.ru
Во Франции хотят приостановить работу Shein из-за скандала с секс-куклами - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 05.11.2025 (обновлено: 18:10 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/frantsiya-2053032774.html
Во Франции хотят приостановить работу Shein из-за скандала с секс-куклами
Во Франции хотят приостановить работу Shein из-за скандала с секс-куклами - РИА Новости, 05.11.2025
Во Франции хотят приостановить работу Shein из-за скандала с секс-куклами
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню запустил процедуру по приостановке деятельности цифровой платформы Shein на фоне скандала по продаже "секс-кукол,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T18:02:00+03:00
2025-11-05T18:10:00+03:00
в мире
франция
париж
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053033514_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40fb32e35be408101f2d427030b60220.jpg
https://ria.ru/20251105/frantsija-2052964078.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053033514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_19debec85eb3c6a83471fd56df6cf625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, себастьян лекорню
В мире, Франция, Париж, Себастьян Лекорню
Во Франции хотят приостановить работу Shein из-за скандала с секс-куклами

AFP: Лекорню планирует приостановить работу Shein из-за скандала с секс-куклами

© AP Photo / Aurelien MorissardРеклама китайской компании Shein в витрине магазина BHV в Париже, Франция
Реклама китайской компании Shein в витрине магазина BHV в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Реклама китайской компании Shein в витрине магазина BHV в Париже, Франция
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню запустил процедуру по приостановке деятельности цифровой платформы Shein на фоне скандала по продаже "секс-кукол, похожих на детей", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию премьера.
Ранее прокуратура Парижа начала расследования в отношении онлайн-магазинов Shein и AliExpress из-за распространения материалов c детской порнографией. Во французском управлении по делам несовершеннолетних (Ofmin) сообщили РИА Новости, что во вторник прокуратура поручила им расследовать эти дела.
"По указанию премьер-министра правительство инициирует процедуру приостановки деятельности Shein на время, необходимое для того, чтобы платформа продемонстрировала государственным органам, что весь ее контент наконец-то соответствует нашим законам и правилам", - цитирует АФП коммюнике канцелярии премьера.
Скандал с онлайн-платформами начался с магазина Shein. Генеральный директорат Франции по делам потребителей (DGCCRF) ранее объявил, что обратился в прокуратуру с жалобой на продажу "секс-кукол, похожих на детей" на сайте Shein. Позже в ходе расследования директорат уличил и другой китайский интернет-магазин, AliExpress, в продаже аналогичных товаров. Кроме того, были открыты расследования в отношении платформ Temu и Wish.
В парижском универмаге Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), который в среду открывает первый во Франции оффлайн-магазин компании Shein, заявили, что не намерены сворачивать сотрудничество с маркетплейсом, несмотря на разразившийся скандал.
Мужчина намеренно протаранил толпу на автомобили во Франции. Кадры с места происшествия - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Во Франции мужчина намеренно протаранил толпу на авто, есть пострадавшие
Вчера, 13:56
 
В миреФранцияПарижСебастьян Лекорню
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала