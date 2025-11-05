https://ria.ru/20251105/frantsiya-2053032774.html
Во Франции хотят приостановить работу Shein из-за скандала с секс-куклами
Во Франции хотят приостановить работу Shein из-за скандала с секс-куклами - РИА Новости, 05.11.2025
Во Франции хотят приостановить работу Shein из-за скандала с секс-куклами
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню запустил процедуру по приостановке деятельности цифровой платформы Shein на фоне скандала по продаже "секс-кукол,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T18:02:00+03:00
2025-11-05T18:02:00+03:00
2025-11-05T18:10:00+03:00
в мире
франция
париж
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053033514_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40fb32e35be408101f2d427030b60220.jpg
https://ria.ru/20251105/frantsija-2052964078.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053033514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_19debec85eb3c6a83471fd56df6cf625.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, себастьян лекорню
В мире, Франция, Париж, Себастьян Лекорню
Во Франции хотят приостановить работу Shein из-за скандала с секс-куклами
AFP: Лекорню планирует приостановить работу Shein из-за скандала с секс-куклами
ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню запустил процедуру по приостановке деятельности цифровой платформы Shein на фоне скандала по продаже "секс-кукол, похожих на детей", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию премьера.
Ранее прокуратура Парижа
начала расследования в отношении онлайн-магазинов Shein и AliExpress
из-за распространения материалов c детской порнографией. Во французском управлении по делам несовершеннолетних (Ofmin) сообщили РИА Новости, что во вторник прокуратура поручила им расследовать эти дела.
"По указанию премьер-министра правительство инициирует процедуру приостановки деятельности Shein на время, необходимое для того, чтобы платформа продемонстрировала государственным органам, что весь ее контент наконец-то соответствует нашим законам и правилам", - цитирует АФП коммюнике канцелярии премьера.
Скандал с онлайн-платформами начался с магазина Shein. Генеральный директорат Франции по делам потребителей (DGCCRF) ранее объявил, что обратился в прокуратуру с жалобой на продажу "секс-кукол, похожих на детей" на сайте Shein. Позже в ходе расследования директорат уличил и другой китайский интернет-магазин, AliExpress, в продаже аналогичных товаров. Кроме того, были открыты расследования в отношении платформ Temu и Wish.
В парижском универмаге Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), который в среду открывает первый во Франции
оффлайн-магазин компании Shein, заявили, что не намерены сворачивать сотрудничество с маркетплейсом, несмотря на разразившийся скандал.