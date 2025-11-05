Во Франции хотят приостановить работу Shein из-за скандала с секс-куклами

ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню запустил процедуру по приостановке деятельности цифровой платформы Shein на фоне скандала по продаже "секс-кукол, похожих на детей", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию премьера.

"По указанию премьер-министра правительство инициирует процедуру приостановки деятельности Shein на время, необходимое для того, чтобы платформа продемонстрировала государственным органам, что весь ее контент наконец-то соответствует нашим законам и правилам", - цитирует АФП коммюнике канцелярии премьера.

Скандал с онлайн-платформами начался с магазина Shein. Генеральный директорат Франции по делам потребителей (DGCCRF) ранее объявил, что обратился в прокуратуру с жалобой на продажу "секс-кукол, похожих на детей" на сайте Shein. Позже в ходе расследования директорат уличил и другой китайский интернет-магазин, AliExpress, в продаже аналогичных товаров. Кроме того, были открыты расследования в отношении платформ Temu и Wish.