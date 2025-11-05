Во Франции депутаты вызвали руководство Shein из-за скандала с секс-куклами

ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Депутаты парламентской комиссии по контролю за импортными товарами во Франции вызвали на заседание руководство онлайн-маркетплейса Shein на фоне скандала с продажей кукол с элементами детской порнографии, сообщил депутат от Республиканцев, докладчик парламентской миссии Антуан Верморель-Маркес.

В среду 5 ноября Shein открывает свой первый офлайн-магазин во Франции . За несколько дней до открытия вокруг бутика разразился скандал из-за продажи на сайте компании "секс-кукол, похожих на детей".

"Мы ждём их ответа. Будет крайне странно, если они хотят закрепиться во Франции, но при этом не могут ответить на вопросы французских парламентариев", - заявил депутат в среду в эфире радиостанции France Inter.

Депутат упрекает руководителей платформы в том, что они "зарабатывают деньги, независимо от того, что продают". По его мнению, онлайн-платформа скрывается за понятием "маркетплейс", заявляя, что не несет ответственности за то, что продает, но при этом все равно получает прибыль от продаж.

Он выразил сожаление по поводу "отсутствия политической воли" и призвал правительство "принять решительные меры, вплоть до приостановки работы платформы, как это уже было сделано с другими площадками, например с Wish три года назад.

Скандал с онлайн-платформами начался с магазина Shein. Генеральный директорат Франции по делам потребителей (DGCCRF) ранее объявил, что обратился в прокуратуру с жалобой на продажу "секс-кукол, похожих на детей" на сайте Shein. Позже в ходе расследования директорат уличил и другой китайский интернет-магазин, AliExpress , в продаже аналогичных товаров. Кроме того, были открыты расследования в отношении платформ Temu и Wish. Во французском управлении по делам несовершеннолетних (Ofmin) сообщили РИА Новости, что во вторник прокуратура поручила им расследовать эти дела.