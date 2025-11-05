Во Франции мужчина намеренно протаранил толпу на авто, есть пострадавшие

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Во Франции несколько человек пострадало из-за умышленного наезда автомобиля, сообщила газета Parisien со ссылкой на источники.
"Автомобилист намеренно протаранил на машине множество людей — пешеходов и одного велосипедиста, <...> задев десять человек", — говорится в публикации.
По данным МВД, двое пострадавших находятся в реанимации в критическом состоянии, среди них помощница депутата от правой партии "Национальное объединение". Всего ранено пять человек.
Инцидент произошел на острове Олерон в департаменте Приморская Шаранта. По предварительной информации, водитель кричал "Аллаху акбар".
Подозреваемый является гражданином Франции. Его задержали без сопротивления, когда он пытался поджечь машину, и взяли под стражу.
При этом ранее он не был известен правоохранителям как потенциальный радикал. Глава МВД Лоран Нуньес объявил о начале расследования.
