Во Франции мужчина намеренно протаранил толпу на авто, есть пострадавшие

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Во Франции несколько человек пострадало из-за умышленного наезда автомобиля, сообщила газета Во Франции несколько человек пострадало из-за умышленного наезда автомобиля, сообщила газета Parisien со ссылкой на источники.

« "Автомобилист намеренно протаранил на машине множество людей — пешеходов и одного велосипедиста, <...> задев десять человек", — говорится в публикации.

По данным МВД, двое пострадавших находятся в реанимации в критическом состоянии, среди них помощница депутата от правой партии "Национальное объединение". Всего ранено пять человек.

Инцидент произошел на острове Олерон в департаменте Приморская Шаранта. По предварительной информации, водитель кричал "Аллаху акбар".

Подозреваемый является гражданином Франции . Его задержали без сопротивления, когда он пытался поджечь машину, и взяли под стражу.