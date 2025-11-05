Россиянин Торден живет в финской тюрьме на хлебе и воде, сообщила адвокат

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россиянин Воислав Тордена (Ян Петровский), приговоренный в Финляндии к пожизненному заключению за якобы военные преступления в Донбассе, более недели живет на хлебе и воде, ему запрещено покупать еду в тюремном магазине из-за введенных в отношении него санкций, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.
"С 27 октября он живет на сухом хлебе и воде, потому что из рациона карцера изъяли молоко, также у него отняли банку с витамином D. На мои просьбы позволить ему покупать питание в тюремном магазине за мой счет тюремное руководство язвительно отвечает, что это невозможно, потому что Торден находится под санкциями ЕС и США", - сказала адвокат.
Ранее посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости решение суда, назвало его "позорным судилищем", являющимся следствием нагнетания в стране русофобии и военного психоза. В МИД РФ ранее заявили РИА Новости, что у России остаются юридические меры для обеспечения права на справедливый суд, если приговор в Финляндии в отношении россиянина Тордена вступит в силу.
Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых.
Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.