Россиянин Торден живет в финской тюрьме на хлебе и воде, сообщила адвокат

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россиянин Воислав Тордена (Ян Петровский), приговоренный в Финляндии к пожизненному заключению за якобы военные преступления в Донбассе, более недели живет на хлебе и воде, ему запрещено покупать еду в тюремном магазине из-за введенных в отношении него санкций, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.

Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.