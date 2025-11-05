https://ria.ru/20251105/figurant-2052982755.html
Два фигуранта признали вину по делу о гибели генерала Кириллова
Два фигуранта дела о теракте против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова признали вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 05.11.2025
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Два фигуранта дела о теракте против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова признали вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
На скамье подсудимых четыре человека: Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян*, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*.
"Подсудимый Курбонов* полностью признал (вину. — Прим. ред.) в инкриминируемом преступлении, Сафарян* частично признал вину, два остальных фигуранта отказались", — сказала собеседница агентства.
В среду второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела о теракте в закрытом режиме.
Генерал и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве
. Убийство произошло во вторник, 17 декабря, около 06:00. По данным СК, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого Курбонова*, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
Падиев* и Точиев* арендовали комнату в хостеле для Курбонова* и получали для него деньги от куратора.
* Росфинмониторинг внес всех фигурантов в перечень террористов и экстремистов.