Обвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России Игоря Кириллова во Втором Западном окружном военном суде в Москве

Два фигуранта признали вину по делу о гибели генерала Кириллова

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Два фигуранта дела о теракте против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова признали вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

На скамье подсудимых четыре человека: Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян*, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*.

« "Подсудимый Курбонов* полностью признал (вину. — Прим. ред.) в инкриминируемом преступлении, Сафарян* частично признал вину, два остальных фигуранта отказались", — сказала собеседница агентства.

В среду второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела о теракте в закрытом режиме.

Убийство Кириллова

Генерал и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве . Убийство произошло во вторник, 17 декабря, около 06:00. По данным СК, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.

Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого Курбонова*, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

Падиев* и Точиев* арендовали комнату в хостеле для Курбонова* и получали для него деньги от куратора.