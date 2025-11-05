Рейтинг@Mail.ru
Более 400 спортсменов примут участие в турнире по фехтованию в Химках - РИА Новости, 05.11.2025
19:19 05.11.2025
Более 400 спортсменов примут участие в турнире по фехтованию в Химках
Более 400 спортсменов примут участие в турнире по фехтованию в Химках - РИА Новости, 05.11.2025
Более 400 спортсменов примут участие в турнире по фехтованию в Химках
Всероссийский турнир по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян стартовал в баскетбольном центре в подмосковных Химках, в нем участвуют... РИА Новости, 05.11.2025
спорт, химки (городской округ в московской области), россия, снг
Спорт, Химки (городской округ в Московской области), Россия, СНГ
Более 400 спортсменов примут участие в турнире по фехтованию в Химках

Свыше 400 фехтовальщиков примут участие в турнире Егорян в подмосковных Химках

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Всероссийский турнир по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян стартовал в баскетбольном центре в подмосковных Химках, в нем участвуют более 400 спортсменов из России и стран СНГ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В первый день турнира прошли отборочные этапы по сабле для юношей и девушек до 15 лет. В программе турнира запланированы также командные зачеты, групповые этапы и финалы. Организаторы уверены, что соревнования позволят выявить новых звезд российского фехтования и внести вклад в дальнейшее развитие вида спорта в Российской Федерации.
Всем участникам вручили специальные призовые наборы. Внутри "легендарного мешка Яны Егорян" спортсмены найдут часы для мониторинга физической активности, брендированную футболку, бутылку воды и другие подарки.
Ранее в пресс-службе рассказали, как на центральной площадке в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в подмосковных Химках отметили День народного единства.
Обучение для коммунальщиков провели в подмосковных Химках
СпортХимки (городской округ в Московской области)РоссияСНГ
 
 
