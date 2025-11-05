https://ria.ru/20251105/fekhtovanie-2053047852.html
Более 400 спортсменов примут участие в турнире по фехтованию в Химках
Более 400 спортсменов примут участие в турнире по фехтованию в Химках
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Всероссийский турнир по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян стартовал в баскетбольном центре в подмосковных Химках, в нем участвуют более 400 спортсменов из России и стран СНГ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В первый день турнира прошли отборочные этапы по сабле для юношей и девушек до 15 лет. В программе турнира запланированы также командные зачеты, групповые этапы и финалы. Организаторы уверены, что соревнования позволят выявить новых звезд российского фехтования и внести вклад в дальнейшее развитие вида спорта в Российской Федерации.
Всем участникам вручили специальные призовые наборы. Внутри "легендарного мешка Яны Егорян" спортсмены найдут часы для мониторинга физической активности, брендированную футболку, бутылку воды и другие подарки.
Ранее в пресс-службе рассказали, как на центральной площадке в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в подмосковных Химках отметили День народного единства.