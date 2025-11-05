Рейтинг@Mail.ru
Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 05.11.2025 (обновлено: 13:36 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/fas-2052952707.html
Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов
Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов - РИА Новости, 05.11.2025
Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов
Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов в соответствии с рекомендациями экспертного совета при ФАС. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:14:00+03:00
2025-11-05T13:36:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
wildberries
ozon
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031104004_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_127b2576081103fdcd157aa5f07d918f.jpg
https://ria.ru/20251105/frantsija-2052930186.html
https://ria.ru/20251031/wildberries-2052105011.html
https://realty.ria.ru/20251007/wildberries-2046780349.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031104004_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_99b9ebfb1f447b0738e1f43029bbb146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), wildberries, ozon, общество
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Wildberries, Ozon, Общество
Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов

Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов по рекомендации ФАС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди в пункте выдачи заказов Wildberries
Люди в пункте выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Люди в пункте выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов в соответствии с рекомендациями экспертного совета при ФАС.
"Маркетплейсы пересмотрели правила для продавцов, введенные в августе и сентябре 2025 года. ФАС России в установленный срок получила официальные ответы компаний об исполнении пунктов протокола заседания Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий, которое ранее состоялось на площадке службы", — сказали в пресс-службе ведомства.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Полиция усиленно охраняет первый во Франции магазин Shein
Вчера, 11:43
В ФАС пояснили, что маркетплейсы отказались от практик, на которые жаловались многие продавцы.
Так, Wildberries отменил с 1 ноября применение индекса остатка товара. Из-за этого правила продавцы оказались вынуждены выбирать между включением товаров в автоакции и оплатой услуг хранения за каждую единицу по завышенному тарифу.
Кроме того, площадка скорректировала действие механизма "Конструктор тарифов" — до этого предприниматели не могли отказаться от дополнительных услуг ранее установленного срока. Компания разработала изменения оферты, описывающие порядок предоставления услуг в рамках этого механизма, в том числе отключение опций и закрепление юридического статуса. Продавцы смогут приобретать отдельные услуги без необходимости выбора соответствующей опции в "Конструкторе тарифов". А с 18 ноября они смогут оформить услуги досрочного вывода денежных средств.
Ozon изменил правила обработки возвратов товаров, из-за которых клиенты лишались возможности свободно распоряжаться своим товаром и сталкивались со сложностями при вывозе ассортимента со складов маркетплейса.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Wildberries тестирует беспилотную доставку
31 октября, 15:16
Теперь компания вернулась к прежней модели возврата товаров. Кроме того, маркетплейс запустит функцию автовывоза возврата со склада, чтобы предприниматели могли однократно настроить автоматический процесс. Площадка также разобралась с блокировками личных кабинетов пользователей без объяснения причин.
В ФАС отметили, что исполнение рекомендаций экспертного совета позволит маркетплейсам учитывать ценовую политику представителей малого и среднего предпринимательства, а также предотвратит потенциальные нарушения площадками антимонопольного законодательства.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Wildberries разрешил открывать пункты выдачи заказов в частных домах
7 октября, 10:37
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Вайлдберриз (Wildberries)OzonОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала