МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов в соответствии с рекомендациями экспертного совета при ФАС.

"Маркетплейсы пересмотрели правила для продавцов, введенные в августе и сентябре 2025 года. ФАС России в установленный срок получила официальные ответы компаний об исполнении пунктов протокола заседания Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий, которое ранее состоялось на площадке службы", — сказали в пресс-службе ведомства.

В ФАС пояснили, что маркетплейсы отказались от практик, на которые жаловались многие продавцы.

Так, Wildberries отменил с 1 ноября применение индекса остатка товара. Из-за этого правила продавцы оказались вынуждены выбирать между включением товаров в автоакции и оплатой услуг хранения за каждую единицу по завышенному тарифу.

Кроме того, площадка скорректировала действие механизма "Конструктор тарифов" — до этого предприниматели не могли отказаться от дополнительных услуг ранее установленного срока. Компания разработала изменения оферты, описывающие порядок предоставления услуг в рамках этого механизма, в том числе отключение опций и закрепление юридического статуса. Продавцы смогут приобретать отдельные услуги без необходимости выбора соответствующей опции в "Конструкторе тарифов". А с 18 ноября они смогут оформить услуги досрочного вывода денежных средств.

Ozon изменил правила обработки возвратов товаров, из-за которых клиенты лишались возможности свободно распоряжаться своим товаром и сталкивались со сложностями при вывозе ассортимента со складов маркетплейса.

Теперь компания вернулась к прежней модели возврата товаров. Кроме того, маркетплейс запустит функцию автовывоза возврата со склада, чтобы предприниматели могли однократно настроить автоматический процесс. Площадка также разобралась с блокировками личных кабинетов пользователей без объяснения причин.