Постпред России назвал накачку Киева оружием проигрышной ситуацией

ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Накачка Киева оружием при блокировании политико-дипломатических усилий - проигрышная ситуация и для Европы, и для Украины, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.