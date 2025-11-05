Рейтинг@Mail.ru
Постпред России назвал накачку Киева оружием проигрышной ситуацией - РИА Новости, 05.11.2025
06:14 05.11.2025
Постпред России назвал накачку Киева оружием проигрышной ситуацией
Постпред России назвал накачку Киева оружием проигрышной ситуацией
в мире, украина, россия, европа, михаил ульянов (дипломат), сергей лавров, нато, киев
В мире, Украина, Россия, Европа, Михаил Ульянов (дипломат), Сергей Лавров, НАТО, Киев
Постпред России назвал накачку Киева оружием проигрышной ситуацией

© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото : МИД РФ
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Архивное фото
ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Накачка Киева оружием при блокировании политико-дипломатических усилий - проигрышная ситуация и для Европы, и для Украины, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В конфликтной ситуации на Украине и вокруг нее Европейский союз избрал наихудшую линию поведения. Она заключается в безудержной "накачке" Украины оружием при фактическом блокировании политико-дипломатических усилий. Это явно проигрышная ситуация как для самой Европы, так и для Украины", - отметил Ульянов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Получат сотни". Украина нашла новое "оружие победы"
24 октября, 08:00
 
