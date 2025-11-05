Постпред России назвал накачку Киева оружием проигрышной ситуацией

ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Накачка Киева оружием при блокировании политико-дипломатических усилий - проигрышная ситуация и для Европы, и для Украины, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В конфликтной ситуации на Украине и вокруг нее Европейский союз избрал наихудшую линию поведения. Она заключается в безудержной "накачке" Украины оружием при фактическом блокировании политико-дипломатических усилий. Это явно проигрышная ситуация как для самой Европы, так и для Украины", - отметил Ульянов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
