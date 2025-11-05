Неизвестно, просчитывали ли в Вашингтоне, когда планировали свою экономико-энергетическую экспансию в Европу, что достаточно быстро первоначальный успех после вытеснения российских углеводородов обернется против самой Америки. Не успело затихнуть эхо заявления немецкого министра экономики, что Берлин получил от Соединенных Штатов шестимесячный срок на реструктуризацию формы собственности "дочек" российских нефтяных компаний, а пока может невозбранно использовать НПЗ с российским участием, как в дверь Белого дома напористо постучали. На пороге обнаружилась официальная делегация от Болгарии, запросившая у Вашингтона перенос сроков введения санкций против болгарского подразделения компании "Лукойл", а еще лучше — вообще их отменить.