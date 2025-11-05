Европа начала бить США их же оружием

Неизвестно, просчитывали ли в Вашингтоне, когда планировали свою экономико-энергетическую экспансию в Европу, что достаточно быстро первоначальный успех после вытеснения российских углеводородов обернется против самой Америки. Не успело затихнуть эхо заявления немецкого министра экономики, что Берлин получил от Соединенных Штатов шестимесячный срок на реструктуризацию формы собственности "дочек" российских нефтяных компаний, а пока может невозбранно использовать НПЗ с российским участием, как в дверь Белого дома напористо постучали. На пороге обнаружилась официальная делегация от Болгарии, запросившая у Вашингтона перенос сроков введения санкций против болгарского подразделения компании "Лукойл", а еще лучше — вообще их отменить.
Названа и причина.
Официальная София напомнила заокеанскому жандарму, что нефтеперерабатывающий завод "Лукойл Нефтохим Бургас" — не только самое крупное профильное предприятие на Балканах, его деятельность обеспечивает 80 процентов потребности Болгарии в светлых нефтепродуктах. В случае его полной или даже частичной остановки возникнет дефицит топлива внутри Болгарии, его резкое подорожание, что повлечет всплеск народного недовольства. В результате может слететь текущее проамериканское правительство Росена Желязкова, а ему на смену придут евроскептики из Болгарской социалистической партии. Они поддерживают действующего президента Румена Радева, а его, в свою очередь, внутри Евросоюза считают пророссийским лидером.
Такая вот слегка шизофреническая ситуация: американцы приказали болгарам отказаться от сотрудничества с Россией, а болгары очень просят Вашингтон передумать, а то без российского бензина к власти придет местная "команда Путина".
Произошло следующее: 22 октября офис Дональда Трампа объявил о введении широких санкций против российской нефтедобывающей отрасли, под основной удар попали крупнейшие профильные компании "Роснефть" и "Лукойл". Предприятия с их участием в Европе оказались в двойственном юридическом статусе, так как под ограничения должны попадать только предприятия с российским участием от 50 процентов и выше. На практике же проблемы начались у всех заводов сразу, даже если российские компании держали там пакет в 12-15 процентов. Так было в Германии, где комбинаты "Роснефти" были принудительно переведены под внешнее управление федерального агентства, но контрагенты, боясь последствий, стали массово отказываться от сотрудничества. То же самое произошло с НПЗ в Бургасе: по сообщениям болгарских источников, местные и европейские банки расторгают действующие кредитные программы. Если тенденция сохранится, в ближайшем будущем это приведет к полной остановке завода, где трудится полторы тысячи человек и который является крупнейшим налоговым донором болгарского бюджета. Так что дело тут не только в критической топливной зависимости, но и в потере больших денег, что для тощего болгарского бюджета удар весьма ощутимый.
Руководство "Лукойла" без промедления направило в американское управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) два запроса. Первый касательно полного закрытия и остановки работы, второй — о продлении лицензии и обеспечении бесперебойной работы критически важного для Болгарии НПЗ. Ранее OFAC постановило, что любое сотрудничество с "Роснефтью" и "Лукойлом" должно быть свернуто до 21 ноября, на что наши нефтяники ответили, что готовы продать свои доли.
Судя по тому, что действующее правительство Болгарии фактически лоббирует позитивное решение по запросу "Лукойла", ситуация в энергетике там далека от идеальной и вовсе не так проста, как видится с Капитолийского холма.
Официальную Софию не устраивает вариант продажи российского актива, так как это, во-первых, приведет к остановке производства светлых нефтепродуктов, а во-вторых — российские нефтяники вполне логично будут требовать адекватную цену (называется сумма в 12 миллиардов долларов), то есть процесс затянется на неопределенное время, а его-то у Болгарии нет. Это становится понятным, если обратиться к цифрам статистики.
Управление энергетической информации США (EIA) на основании данных из 190 стран мира сообщает, что в среднее потребление автомобильного бензина на государство составляет порядка 140 тысяч баррелей в сутки. У Болгарии этот же показатель составляет всего 11,7 тысячи, из которых 9,7 тысячи — это бензин с НПЗ в Бургасе. Остановка предприятия вызовет коллапс личного автомобильного сообщения, не говоря уже про остановку общественного, железнодорожного транспорта и работы ряда ТЭЦ, где требуется топочный мазут. Именно эти цифры и заставляют Софию просить отмены санкций, а вовсе не мифический пророссийский курс отдельных политиков. Болгария в этом плане недалеко ушла от Польши или Чехии, а пророссийскими там клеймят всех, кто смеет сомневаться в сияющем рае европейской демократии.
Мы наблюдаем откат — реакцию правительств восточноевропейских стран, бессловесно выполнивших требования Вашингтона и уткнувшихся носом в местную специфику, которую американцы просто проигнорировали, преследуя главную цель очистки местного рынка от российского присутствия. Соединенные Штаты, сегодня ставшие главной страной-бензоколонкой планеты, заходили в Европу широко, обещая всем верным и послушным море энергии в виде сырой нефти и СПГ. Достаточно быстро выяснилось, что это были блеф и обман. Все то же EIA свидетельствует, что в момент начала СВО объем экспорта американской нефти в Европу составлял 3,2 тысячи баррелей в сутки, достиг своего пика к октябрю 2023 года (4,1 тысячи) и по состоянию на июль текущего года опустился до 3,7 тысячи бочек. Таким объемом поставок российский импорт не заместить даже в теории.
И потому начался парад непослушания, который сейчас создает проблемы уже для Вашингтона, вынужденного ослаблять удавку, чтобы европейские союзники удержались на плаву и не побежали назад, в объятия Москвы. Первым прецедентом стала Венгрия, которую Трамп официальным распоряжением вывел из-под действия санкций, разрешив проводить закупки российских нефти и газа. Это решение оказало сильный негативный эффект внутри ЕС, где венгров и так считают токсичными за твердую линию Будапешта в отстаивании национальных интересов. Затем пришлось делать исключение для Германии, а дальше уже сработал принцип "если одним можно, то почему нельзя другим".
Вашингтон вынужден идти на уступки, так как оказался не в состоянии выполнить собственные обещания, — и это уже не теория, а физический факт, изложенный на гербовых бумагах, направляемых в администрацию Белого дома.