Рейтинг@Mail.ru
"Язва на теле Европы". В Польше набросились на ЕС из-за плана против России - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/evropa--2053063239.html
"Язва на теле Европы". В Польше набросились на ЕС из-за плана против России
"Язва на теле Европы". В Польше набросились на ЕС из-за плана против России - РИА Новости, 05.11.2025
"Язва на теле Европы". В Польше набросились на ЕС из-за плана против России
Евросоюз намеренно помогает Украине не из экономических соображений, а для ослабления России, пишет издание Mysl Polska. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T20:58:00+03:00
2025-11-05T20:58:00+03:00
в мире
россия
украина
польша
евросоюз
politico
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20251104/polsha-2052837667.html
https://ria.ru/20251103/latviya-2052662138.html
россия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, польша, евросоюз, politico, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Польша, Евросоюз, Politico, Еврокомиссия
"Язва на теле Европы". В Польше набросились на ЕС из-за плана против России

Mysl Polska: через поддержку Украины Европа пытается ослабить Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Евросоюз намеренно помогает Украине не из экономических соображений, а для ослабления России, пишет издание Mysl Polska.
"Как видите, Брюссель последовательно осуществляет операцию "Украина прежде всего" <…>. Эта политика — не результат экономической необходимости, а реализация идеологического и геополитического плана по борьбе с Россией", — отмечается в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Станут гостями". В Европе раскрыли план Зеленского по "захвату" Польши
4 ноября, 20:50
Автор статьи подчеркивает, что помощь Еврокомиссии Украине по интеграции в европейский рынок значительно вредит экономикам стран-членов союза и даже приводит к гибели некоторых отраслей из-за привилегированных условий для Киева. При этом критика такого подхода заглушается лозунгами о "воюющей Украине" или обвинениями в связях с Россией.
"Вызывает недоумение только одно — беспомощность правительств стран-членов, которая стала следствием либо некомпетентности и страха, либо сознательного участия в атаке на собственную экономику", — говорится в публикации.
Автор также обрушился с критикой на Еврокомиссию за "узурпацию власти" и добавил, что Украина, оборвавшая все связи с Россией, скоро станет "язвой на теле Европы".
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились массовые протесты фермеров, требовавших изменить аграрную политику, снять многочисленные ограничения, включая экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой продукции, прежде всего украинской.
Как утверждали профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и правительств стран союза.
В пятницу газета Politico сообщала, что Европейская комиссия рассматривает возможность подачи судебного иска против Венгрии, Польши и Словакии из-за их решения заблокировать импорт зерна с Украины.
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Угроза безопасности". В Польше ответили на выходку Латвии против россиян
3 ноября, 17:56
 
В миреРоссияУкраинаПольшаЕвросоюзPoliticoЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала