https://ria.ru/20251105/evropa--2053063239.html
"Язва на теле Европы". В Польше набросились на ЕС из-за плана против России
"Язва на теле Европы". В Польше набросились на ЕС из-за плана против России - РИА Новости, 05.11.2025
"Язва на теле Европы". В Польше набросились на ЕС из-за плана против России
Евросоюз намеренно помогает Украине не из экономических соображений, а для ослабления России, пишет издание Mysl Polska. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T20:58:00+03:00
2025-11-05T20:58:00+03:00
2025-11-05T20:58:00+03:00
в мире
россия
украина
польша
евросоюз
politico
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20251104/polsha-2052837667.html
https://ria.ru/20251103/latviya-2052662138.html
россия
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, польша, евросоюз, politico, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Польша, Евросоюз, Politico, Еврокомиссия
"Язва на теле Европы". В Польше набросились на ЕС из-за плана против России
Mysl Polska: через поддержку Украины Европа пытается ослабить Россию
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости
. Евросоюз намеренно помогает Украине не из экономических соображений, а для ослабления России, пишет издание Mysl Polska
.
"Как видите, Брюссель
последовательно осуществляет операцию "Украина прежде всего" <…>. Эта политика — не результат экономической необходимости, а реализация идеологического и геополитического плана по борьбе с Россией", — отмечается в материале.
Автор статьи подчеркивает, что помощь Еврокомиссии Украине
по интеграции в европейский рынок значительно вредит экономикам стран-членов союза и даже приводит к гибели некоторых отраслей из-за привилегированных условий для Киева
. При этом критика такого подхода заглушается лозунгами о "воюющей Украине" или обвинениями в связях с Россией
.
"Вызывает недоумение только одно — беспомощность правительств стран-членов, которая стала следствием либо некомпетентности и страха, либо сознательного участия в атаке на собственную экономику", — говорится в публикации.
Автор также обрушился с критикой на Еврокомиссию за "узурпацию власти" и добавил, что Украина, оборвавшая все связи с Россией, скоро станет "язвой на теле Европы".
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились массовые протесты фермеров, требовавших изменить аграрную политику, снять многочисленные ограничения, включая экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой продукции, прежде всего украинской.
Как утверждали профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС
практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и правительств стран союза.
В пятницу газета Politico
сообщала, что Европейская комиссия рассматривает возможность подачи судебного иска против Венгрии
, Польши
и Словакии
из-за их решения заблокировать импорт зерна с Украины.