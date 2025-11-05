"Язва на теле Европы". В Польше набросились на ЕС из-за плана против России

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Евросоюз намеренно помогает Украине не из экономических соображений, а для ослабления России, пишет издание . Евросоюз намеренно помогает Украине не из экономических соображений, а для ослабления России, пишет издание Mysl Polska

"Как видите, Брюссель последовательно осуществляет операцию "Украина прежде всего" <…>. Эта политика — не результат экономической необходимости, а реализация идеологического и геополитического плана по борьбе с Россией", — отмечается в материале.

Автор статьи подчеркивает, что помощь Еврокомиссии Украине по интеграции в европейский рынок значительно вредит экономикам стран-членов союза и даже приводит к гибели некоторых отраслей из-за привилегированных условий для Киева . При этом критика такого подхода заглушается лозунгами о "воюющей Украине" или обвинениями в связях с Россией

"Вызывает недоумение только одно — беспомощность правительств стран-членов, которая стала следствием либо некомпетентности и страха, либо сознательного участия в атаке на собственную экономику", — говорится в публикации.

Автор также обрушился с критикой на Еврокомиссию за "узурпацию власти" и добавил, что Украина, оборвавшая все связи с Россией, скоро станет "язвой на теле Европы".

В 2024 году по странам Евросоюза прокатились массовые протесты фермеров, требовавших изменить аграрную политику, снять многочисленные ограничения, включая экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой продукции, прежде всего украинской.

Как утверждали профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и правительств стран союза.