Петр Фрадков дал старт "Эстафете федераций" в Самаре - РИА Новости, 05.11.2025
15:36 05.11.2025
Петр Фрадков дал старт "Эстафете федераций" в Самаре
Петр Фрадков дал старт "Эстафете федераций" в Самаре

Эстафета спортфедераций прошла на форуме "Россия – спортивная держава"

© Фото : ВФЛА"Эстафета федераций"
Эстафета федераций - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : ВФЛА
"Эстафета федераций"
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Команды представителей 21 спортивной федерации по разным видам спорта приняли участие в "Эстафете федераций", прошедшей в среду в Самаре в рамках забега "За чистый спорт", сообщает организатор эстафеты - Всероссийская федерация легкой атлетики.
Забег и эстафета открыли Международный форум "Россия – спортивная держава", который проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.
В эстафете приняли участие представители федераций падела, бокса, фигурного катания, альпинизма, гимнастики, фехтования, тхэквондо и других видов спорта. Каждую представляла команда из четырех человек. Спортсмены пробежали дистанцию в 2 километра (четыре этапа по 500 метров). Старт забегу дал глава ВФЛА и председатель ПСБ Петр Фрадков.
"Идея провести "Эстафету федераций" родилась как символический жест единства российского спорта накануне форума "Россия — спортивная держава". Мы наглядно показали: несмотря на различия в дисциплинах, всех нас объединяет общая цель — развитие спорта в стране. Бег — самая доступная дисциплина: нужны лишь кроссовки и желание, а эстафета отражает преемственность и командный дух. Такой формат позволяет нам объединить представителей разных видов спорта — от борьбы до плавания — в одном событии", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.
Команды формировались на усмотрение федераций. В эстафете приняли участие известные спортсмены и руководители спортивных структур: олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, руководитель федерации триатлона России Ксения Шойгу, чемпион Паралимпийских игр по футболу, трехкратный чемпион мира Иван Потехин, Юлия Калиновская, завоевавшая титулы чемпионки мира и Европы в гребле и покорившая дистанцию Ironman в 2016 году. Также дистанцию пробежали член Исполкома ВФЛА Юрий Чечун и исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.
После финиша глава Фрадков вручил памятные медали командам и кубок победителю. Первое место заняла Федерация триатлона России, второе - Федерация велосипедного спорта России, третье - Федерация каноэ России.
