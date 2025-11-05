Петр Фрадков дал старт "Эстафете федераций" в Самаре

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Команды представителей 21 спортивной федерации по разным видам спорта приняли участие в "Эстафете федераций", прошедшей в среду в Самаре в рамках забега "За чистый спорт", сообщает организатор эстафеты - Всероссийская федерация легкой атлетики.

Забег и эстафета открыли Международный форум "Россия – спортивная держава", который проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.

В эстафете приняли участие представители федераций падела, бокса, фигурного катания, альпинизма, гимнастики, фехтования, тхэквондо и других видов спорта. Каждую представляла команда из четырех человек. Спортсмены пробежали дистанцию в 2 километра (четыре этапа по 500 метров). Старт забегу дал глава ВФЛА и председатель ПСБ Петр Фрадков.

"Идея провести "Эстафету федераций" родилась как символический жест единства российского спорта накануне форума "Россия — спортивная держава". Мы наглядно показали: несмотря на различия в дисциплинах, всех нас объединяет общая цель — развитие спорта в стране. Бег — самая доступная дисциплина: нужны лишь кроссовки и желание, а эстафета отражает преемственность и командный дух. Такой формат позволяет нам объединить представителей разных видов спорта — от борьбы до плавания — в одном событии", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.

Команды формировались на усмотрение федераций. В эстафете приняли участие известные спортсмены и руководители спортивных структур: олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, руководитель федерации триатлона России Ксения Шойгу, чемпион Паралимпийских игр по футболу, трехкратный чемпион мира Иван Потехин, Юлия Калиновская, завоевавшая титулы чемпионки мира и Европы в гребле и покорившая дистанцию Ironman в 2016 году. Также дистанцию пробежали член Исполкома ВФЛА Юрий Чечун и исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.