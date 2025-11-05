https://ria.ru/20251105/es-2053076337.html
ЕС готовится прекратить выдачу виз россиянам, пишут СМИ
ЕС готовится прекратить выдачу виз россиянам, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2025
ЕС готовится прекратить выдачу виз россиянам, пишут СМИ
Евросоюз может на этой неделе перестать выдавать россиянам шенгенские мультивизы, пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников. РИА Новости, 05.11.2025
