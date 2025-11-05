Рейтинг@Mail.ru
ЕС готовится прекратить выдачу виз россиянам, пишут СМИ
23:06 05.11.2025 (обновлено: 23:44 05.11.2025)
ЕС готовится прекратить выдачу виз россиянам, пишут СМИ
ЕС готовится прекратить выдачу виз россиянам, пишут СМИ
Евросоюз может на этой неделе перестать выдавать россиянам шенгенские мультивизы, пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников. РИА Новости, 05.11.2025
в мире, россия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС готовится прекратить выдачу виз россиянам, пишут СМИ

Politico: ЕС готовится прекратить выдачу шенгенских мультивиз россиянам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Евросоюз может на этой неделе перестать выдавать россиянам шенгенские мультивизы, пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
"ЕС готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для граждан России, фактически прекратив в большинстве случаев выдачу многократных разрешений на въезд в шенгенскую зону", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, этот означает, что россияне в основном будут получать визы только на однократный въезд. Исключение — гуманитарные соображения и гражданство ЕС. Ожидается, что новые правила примут и внедрят на этой неделе.
При этом, указывает Politico, выдача виз остается национальной компетенцией, поэтому Еврокомиссия не может ввести полный запрет на въезд для российских туристов, но может усложнить этот процесс.
Город Будва в Черногории - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Черногория пока не планирует вводить визы для россиян
29 октября, 14:39
 
