ЕС готовится прекратить выдачу виз россиянам, пишут СМИ

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Евросоюз может на этой неделе перестать выдавать россиянам шенгенские мультивизы, пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Как отмечает издание, этот означает, что россияне в основном будут получать визы только на однократный въезд. Исключение — гуманитарные соображения и гражданство ЕС. Ожидается, что новые правила примут и внедрят на этой неделе.