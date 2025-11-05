https://ria.ru/20251105/es-2053048779.html
НАТО и ЕС работают над единой системой защиты от БПЛА, заявил Рютте
НАТО и ЕС работают над единой системой защиты от БПЛА, заявил Рютте - РИА Новости, 05.11.2025
НАТО и ЕС работают над единой системой защиты от БПЛА, заявил Рютте
НАТО и Европейский союз работают над созданием единой системы защиты от беспилотников, заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Бухаресте. РИА Новости, 05.11.2025
НАТО и ЕС работают над единой системой защиты от БПЛА, заявил Рютте
Рютте: НАТО и ЕС работают над созданием единой системы защиты от беспилотников