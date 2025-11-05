Рейтинг@Mail.ru
НАТО и ЕС работают над единой системой защиты от БПЛА, заявил Рютте
19:33 05.11.2025
НАТО и ЕС работают над единой системой защиты от БПЛА, заявил Рютте
НАТО и ЕС работают над единой системой защиты от БПЛА, заявил Рютте
НАТО и Европейский союз работают над созданием единой системы защиты от беспилотников, заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Бухаресте. РИА Новости, 05.11.2025
в мире
румыния
бухарест
польша
марк рютте
никушор дан
нато
евросоюз
В мире, Румыния, Бухарест, Польша, Марк Рютте, Никушор Дан, НАТО, Евросоюз
НАТО и ЕС работают над единой системой защиты от БПЛА, заявил Рютте

КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. НАТО и Европейский союз работают над созданием единой системы защиты от беспилотников, заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Бухаресте.
В среду Рютте прибыл в Румынию с первым визитом в качестве генерального секретаря НАТО. Переговоры прошли в Бухаресте, во дворце Котрочень. Пресс-конференция Дана и Рютте транслировалась онлайн на сайте президента Румынии.
"Мы работаем очень тесно над формированием единой системы ПВО от беспилотников между НАТО и ЕС. Мы оборонительный альянс, но должны быть готовы к любым сценариям", - сказал он.
Президент Румынии Никушор Дан уточнил, что новые инициативы ЕС, включая противодроновую программу, "реализуются в сотрудничестве с НАТО".
"Речь идет не о конкуренции, а о взаимодополняющих программах. Они интегрированы в общий план обороны альянса", - подчеркнул румынский президент.
Ранее в октябре Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж", означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Испания объявила о своем участии в день запуска миссии в знак солидарности с союзниками.
В мире Румыния Бухарест Польша Марк Рютте Никушор Дан НАТО Евросоюз
 
 
