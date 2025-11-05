НАТО и ЕС работают над единой системой защиты от БПЛА, заявил Рютте

КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. НАТО и Европейский союз работают над созданием единой системы защиты от беспилотников, заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Бухаресте.

В среду Рютте прибыл в Румынию с первым визитом в качестве генерального секретаря НАТО . Переговоры прошли в Бухаресте , во дворце Котрочень. Пресс-конференция Дана и Рютте транслировалась онлайн на сайте президента Румынии.

"Мы работаем очень тесно над формированием единой системы ПВО от беспилотников между НАТО и ЕС . Мы оборонительный альянс, но должны быть готовы к любым сценариям", - сказал он.

Президент Румынии Никушор Дан уточнил, что новые инициативы ЕС, включая противодроновую программу, "реализуются в сотрудничестве с НАТО".

"Речь идет не о конкуренции, а о взаимодополняющих программах. Они интегрированы в общий план обороны альянса", - подчеркнул румынский президент.