В ООН обеспокоены ударами США в Карибском бассейне - РИА Новости, 05.11.2025
15:09 05.11.2025
В ООН обеспокоены ударами США в Карибском бассейне
в мире, сша, венесуэла, карибский бассейн, дональд трамп, оон, nbc
В мире, США, Венесуэла, Карибский бассейн, Дональд Трамп, ООН, NBC
В ООН обеспокоены ударами США в Карибском бассейне

Эксперты ООН обеспокоены нападениями США на суда в Карибском бассейне

© AP Photo / Osamu HondaЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Osamu Honda
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 5 ноя – РИА Новости. Неоднократные и систематические смертоносные нападения американских военных на суда в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана вызывают серьёзную обеспокоенность в связи с возможным совершением международных преступлений, заявили эксперты ООН в сообщении Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
"Эти нападения представляют собой незаконные убийства, совершённые по приказу правительства без судебного или правового разбирательства, обеспечивающего надлежащую правовую процедуру. Повторяющийся и систематический характер этих нападений – все они совершаются против небольших судов без явных попыток задержать лиц или предоставить конкретные доказательства того, почему они были законными целями, – вызывает серьезную обеспокоенность по поводу совершения потенциальных международных преступлений", - заявили эксперты.
Американские военные корабли - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Россия осудила применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне
1 ноября, 22:04
Они указали на то, что удары не наносились "в контексте национальной самообороны, международного или немеждународного вооружённого конфликта" и не были направлены против лиц, представляющих непосредственную угрозу жизни. Таким образом, это является нарушением основополагающих международных норм в области прав человека, запрещающих произвольное лишение жизни, заключили эксперты ООН.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк 31 октября заявил, что удары США по судам в Карибском заливе нарушают международное гуманитарное право, и США "должны принять все меры, чтобы предотвратить эти внесудебные наказания". Он подчеркнул, что такие действия США "неприемлемы", а борьба с наркотрафиком – это дело правоохранителей, "регулируемое чёткими ограничениями смертоносной силы, установленными в международном праве в области прав человека". Тюрк призвал к незамедлительному, независимому и прозрачному расследованию этих нападений.
Газета Washington Post ранее сообщила, что США разворачивают в Карибском бассейне группировку войск, которая, по предварительным данным, может насчитывать около 16 тысяч военных.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Антониу Гутерреш на заседании Генассамблеи ООН. 13 октября 2016 - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Удары США в Карибском заливе нарушают международное право, заявил Гутерреш
31 октября, 20:17
 
В миреСШАВенесуэлаКарибский бассейнДональд ТрампООНNBC
 
 
