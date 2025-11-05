В ООН обеспокоены ударами США в Карибском бассейне

ЖЕНЕВА, 5 ноя – РИА Новости. Неоднократные и систематические смертоносные нападения американских военных на суда в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана вызывают серьёзную обеспокоенность в связи с возможным совершением международных преступлений, заявили эксперты ООН в сообщении Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

"Эти нападения представляют собой незаконные убийства, совершённые по приказу правительства без судебного или правового разбирательства, обеспечивающего надлежащую правовую процедуру. Повторяющийся и систематический характер этих нападений – все они совершаются против небольших судов без явных попыток задержать лиц или предоставить конкретные доказательства того, почему они были законными целями, – вызывает серьезную обеспокоенность по поводу совершения потенциальных международных преступлений", - заявили эксперты.