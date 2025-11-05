СМИ: сопровождавший Джоли украинец готовится к мобилизации

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Попавший в военкомат в Николаевской области украинец из сопровождавшей голливудскую актрису Анджелины Джоли группы, оказавшийся ее водителем, готовится к военной службе по мобилизации, передаёт украинское агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках.

"Четвёртого ноября 2025 во время проверки на блокпосту возле Южноукраинска работники Вознесенского РТЦК и СП (районного военкомата - ред.) и полицейские выяснили, что у водителя (а не охранника) в составе группы голливудской актрисы, гражданина Украины П. 1992 года рождения, отсутствуют военно-учётные документы. Его провели в ТЦК для выяснения статуса военнообязанного. В ходе проверки выяснилось, что гражданин является офицером запаса, подтверждённых оснований для отсрочки от мобилизации не имеет... Гражданин П. готовится к военной службе по мобилизации", - говорится в сообщении.