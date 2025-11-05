Рейтинг@Mail.ru
СМИ: сопровождавший Джоли украинец готовится к мобилизации
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:42 05.11.2025
СМИ: сопровождавший Джоли украинец готовится к мобилизации
СМИ: сопровождавший Джоли украинец готовится к мобилизации
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
херсон
виктор орбан
вооруженные силы украины
украина
николаевская область
херсон
украина, николаевская область, херсон, виктор орбан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Херсон, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины
СМИ: сопровождавший Джоли украинец готовится к мобилизации

Попавший в военкомат на Украине водитель Джоли готовится к мобилизации

© Фото : соцсетиАктриса Анджелина Джоли в Херсоне
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : соцсети
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Попавший в военкомат в Николаевской области украинец из сопровождавшей голливудскую актрису Анджелины Джоли группы, оказавшийся ее водителем, готовится к военной службе по мобилизации, передаёт украинское агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках.
В среду издание сообщало, что Джоли приехала в подконтрольный ВСУ город Херсон. Позднее издание сообщило, что Анджелине Джоли, приехавшей на Украину, пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинцев из военкомата в Николаевской области.
"Четвёртого ноября 2025 во время проверки на блокпосту возле Южноукраинска работники Вознесенского РТЦК и СП (районного военкомата - ред.) и полицейские выяснили, что у водителя (а не охранника) в составе группы голливудской актрисы, гражданина Украины П. 1992 года рождения, отсутствуют военно-учётные документы. Его провели в ТЦК для выяснения статуса военнообязанного. В ходе проверки выяснилось, что гражданин является офицером запаса, подтверждённых оснований для отсрочки от мобилизации не имеет... Гражданин П. готовится к военной службе по мобилизации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина находился в составе сопровождавшей Джоли группы в качестве водителя. По информации УНИАН, после установления всех обстоятельств актриса продолжила свой запланированный путь, не влияя на работу сотрудников военкомата.
В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировые знаменитости ездили на Украину выражать свое "сочувствие" только потому, что им платили за это миллионы долларов и евро.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Командиры ВСУ пожаловались на военкоматы, мобилизующие больных и бездомных
Вчера, 08:26
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНиколаевская областьХерсонВиктор ОрбанВооруженные силы Украины
 
 
