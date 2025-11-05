https://ria.ru/20251105/dzholi-2053079802.html
СМИ: сопровождавший Джоли украинец готовится к мобилизации
СМИ: сопровождавший Джоли украинец готовится к мобилизации
СМИ: сопровождавший Джоли украинец готовится к мобилизации
Попавший в военкомат в Николаевской области украинец из сопровождавшей голливудскую актрису Анджелины Джоли группы, оказавшийся ее водителем, готовится к
СМИ: сопровождавший Джоли украинец готовится к мобилизации
Попавший в военкомат на Украине водитель Джоли готовится к мобилизации
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Попавший в военкомат в Николаевской области украинец из сопровождавшей голливудскую актрису Анджелины Джоли группы, оказавшийся ее водителем, готовится к военной службе по мобилизации, передаёт украинское агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках.
В среду издание сообщало, что Джоли приехала в подконтрольный ВСУ
город Херсон
. Позднее издание сообщило, что Анджелине Джоли, приехавшей на Украину
, пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинцев из военкомата в Николаевской области
.
"Четвёртого ноября 2025 во время проверки на блокпосту возле Южноукраинска работники Вознесенского РТЦК и СП (районного военкомата - ред.) и полицейские выяснили, что у водителя (а не охранника) в составе группы голливудской актрисы, гражданина Украины П. 1992 года рождения, отсутствуют военно-учётные документы. Его провели в ТЦК для выяснения статуса военнообязанного. В ходе проверки выяснилось, что гражданин является офицером запаса, подтверждённых оснований для отсрочки от мобилизации не имеет... Гражданин П. готовится к военной службе по мобилизации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина находился в составе сопровождавшей Джоли группы в качестве водителя. По информации УНИАН, после установления всех обстоятельств актриса продолжила свой запланированный путь, не влияя на работу сотрудников военкомата.
В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
заявил, что мировые знаменитости ездили на Украину выражать свое "сочувствие" только потому, что им платили за это миллионы долларов и евро.