Охранника Анджелины Джоли пытались мобилизовать на Украине, пишут СМИ
Охранника Анджелины Джоли пытались мобилизовать на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2025
Охранника Анджелины Джоли пытались мобилизовать на Украине, пишут СМИ
Голливудской актрисе Анджелине Джоли, приехавшей на Украину, пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинских охранников из военкомата, пишет... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T19:43:00+03:00
2025-11-05T19:43:00+03:00
2025-11-05T23:57:00+03:00
в мире
херсон
украина
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
Охранника Анджелины Джоли пытались мобилизовать на Украине, пишут СМИ
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Голливудской актрисе Анджелине Джоли, приехавшей на Украину, пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинских охранников из военкомата, пишет "Страна.ua".
«
"По дороге в Херсон Анджелина Джоли заехала в николаевский ТЦК, потому что ее охранника мобилизовали", — пишет издание в Telegram-канале.
Утверждается, что автомобили актрисы и ее сопровождающих остановили на одном из блокпостов и прямо оттуда забрали охранника в военкомат. Издание сообщает, что Джоли якобы пришлось лично ехать в военкомат, чтобы попросить отпустить своего сопровождающего, что попало на камеры видеонаблюдения.
Позднее украинский депутат Алексей Гончаренко
* в Telegram-канале подтвердил информацию о том, что охранника Джоли действительно забрали в военкомат и хотели мобилизовать.
После начала конфликта на Украине киевский режим ввел всеобщую мобилизацию в стране. Мужчинам запретили выезд из республики. При этом сам процесс мобилизации чаще всего носит насильственный характер. В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
* Внесен в список террористов и экстремистов.