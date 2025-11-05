Охранника Анджелины Джоли пытались мобилизовать на Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Голливудской актрисе Анджелине Джоли, приехавшей на Украину, пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинских охранников из военкомата, пишет "Страна.ua".

« "По дороге в Херсон Анджелина Джоли заехала в николаевский ТЦК , потому что ее охранника мобилизовали", — пишет издание в Telegram-канале.

Утверждается, что автомобили актрисы и ее сопровождающих остановили на одном из блокпостов и прямо оттуда забрали охранника в военкомат. Издание сообщает, что Джоли якобы пришлось лично ехать в военкомат, чтобы попросить отпустить своего сопровождающего, что попало на камеры видеонаблюдения.

Позднее украинский депутат Алексей Гончаренко * в Telegram-канале подтвердил информацию о том, что охранника Джоли действительно забрали в военкомат и хотели мобилизовать.