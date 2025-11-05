Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с участием фуры в Омской области погибли два человека - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 05.11.2025 (обновлено: 13:46 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/dtp-2052958761.html
В ДТП с участием фуры в Омской области погибли два человека
В ДТП с участием фуры в Омской области погибли два человека - РИА Новости, 05.11.2025
В ДТП с участием фуры в Омской области погибли два человека
ДТП с участием легкового автомобиля и фуры произошло на трассе в Любинском районе Омской области, погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:39:00+03:00
2025-11-05T13:46:00+03:00
происшествия
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052960584_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6d6412e4166ffd69783890418a8c10ec.jpg
https://ria.ru/20251104/dtp-2052776472.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052960584_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c06441b43c5193e514417783317f856c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В ДТП с участием фуры в Омской области погибли два человека

Два человека погибли в ДТП с фурой в Омской области

© Фото : УМВД России по Омской областиНа месте ДТП с участием легкового автомобиля и фуры в Любинском районе Омской области
На месте ДТП с участием легкового автомобиля и фуры в Любинском районе Омской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : УМВД России по Омской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 5 ноя - РИА Новости. ДТП с участием легкового автомобиля и фуры произошло на трассе в Любинском районе Омской области, погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в районе 588-го километра трассы "Тюмень - Омск". О ДТП в полицию сообщили в 10.20 (7.20 мск). Выяснилось, что 30-летний водитель Chery Arrizo не выдержал безопасную дистанцию и врезался в "Камаз" под управлением 25-летнего мужчины. От столкновения китайский автомобиль буквально вмяло под грузовик.
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его пассажир, девушка 2004 года рождения, скончались на месте происшествия", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
На месте ДТП с участием микроавтобуса в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В МВД рассказали подробности ДТП с участием детской хоккейной команды
4 ноября, 14:39
 
ПроисшествияОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала