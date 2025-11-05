На месте ДТП с участием легкового автомобиля и фуры в Любинском районе Омской области

В ДТП с участием фуры в Омской области погибли два человека

ОМСК, 5 ноя - РИА Новости. ДТП с участием легкового автомобиля и фуры произошло на трассе в Любинском районе Омской области, погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в районе 588-го километра трассы "Тюмень - Омск". О ДТП в полицию сообщили в 10.20 (7.20 мск). Выяснилось, что 30-летний водитель Chery Arrizo не выдержал безопасную дистанцию и врезался в "Камаз" под управлением 25-летнего мужчины. От столкновения китайский автомобиль буквально вмяло под грузовик.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его пассажир, девушка 2004 года рождения, скончались на месте происшествия", – сообщили в пресс-службе ведомства.