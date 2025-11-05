https://ria.ru/20251105/dron-2052972472.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранили мужчину
Мужчина получил баротравму в результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.11.2025
происшествия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
белгородская область
грайворон
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранили мужчину
БЕЛГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Мужчина получил баротравму в результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В хуторе Масычево Грайворонского округа в результате атаки дрона на движущийся автомобиль мужчина получил баротравму. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Машина повреждена. В городе Грайворон
при детонации дрона повреждён забор частного домовладения... В селе Смородино Грайворонского округа от детонации дрона перебита газовая труба", - написал глава региона в своем Telegram
-канале.
Он добавил, что в селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с БПЛА огнём уничтожен частный дом, в селе Вознесеновка на складское помещение предприятия сброшено взрывное устройство с беспилотника. Губернатор уточнил, что в Волоконовском районе в селе Борисовка на территорию домовладения с беспилотника сброшено взрывное устройство.