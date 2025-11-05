В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранили мужчину

Он добавил, что в селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с БПЛА огнём уничтожен частный дом, в селе Вознесеновка на складское помещение предприятия сброшено взрывное устройство с беспилотника. Губернатор уточнил, что в Волоконовском районе в селе Борисовка на территорию домовладения с беспилотника сброшено взрывное устройство.