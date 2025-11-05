Рейтинг@Mail.ru
Над Донецком прогремели два взрыва - РИА Новости, 05.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 05.11.2025
Над Донецком прогремели два взрыва
Над Донецком прогремели два взрыва - РИА Новости, 05.11.2025
Над Донецком прогремели два взрыва
Два взрыва прогремели в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецк
происшествия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк
Над Донецком прогремели два взрыва

В небе над Донецком прогремели два мощных взрыва

Прохожие в центре Донецка
Прохожие в центре Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Прохожие в центре Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Два взрыва прогремели в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости.
В интервале между 21.40 и 21.45 мск в небе над Донецком прозвучали два мощных взрыва.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк
 
 
