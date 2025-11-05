https://ria.ru/20251105/dnr-2052885383.html
В ДНР уничтожили два минометных расчета ВСУ
В ДНР уничтожили два минометных расчета ВСУ - РИА Новости, 05.11.2025
В ДНР уничтожили два минометных расчета ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования в районе населённого пункта Константиновка в ДНР уничтожили два миномётных... РИА Новости, 05.11.2025
В ДНР уничтожили два минометных расчета ВСУ
