МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал в соцсети X Владимира Зеленского за награждение нацгвардейцев в форме с символикой СС.
"Я достаточно стар, чтобы помнить времена, когда эмблема СС вызывала осуждение, а не оправдания", — говорится в публикации.
Дизен добавил, что замалчивание этого факта нельзя называть поддержкой Украины, поскольку большинство ее жителей отвергают прославление нацизма и считают это источником конфликта.
Накануне Зеленский вручил награды боевикам Нацгвардии, на форме которых были нашивки с нацистской символикой. Фотография была опубликована в его соцсетях. На изображении видно, как глава киевского режима пожимает руки боевикам в форме с черно-красными нашивками, на которых изображена эмблема СС.
Французское издание Le Monde писало, что выявило более 300 боевиков ВСУ, которые используют нацистскую символику, часть из них проходила обучение в странах Запада, включая Францию. Авторы даже обнаружили фотографии одного из солдат этой бригады, развернувшего нацистский флаг на фоне Эйфелевой башни.
