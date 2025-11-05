Дизен добавил, что замалчивание этого факта нельзя называть поддержкой Украины, поскольку большинство ее жителей отвергают прославление нацизма и считают это источником конфликта.



Накануне Зеленский вручил награды боевикам Нацгвардии, на форме которых были нашивки с нацистской символикой. Фотография была опубликована в его соцсетях. На изображении видно, как глава киевского режима пожимает руки боевикам в форме с черно-красными нашивками, на которых изображена эмблема СС.



Французское издание Le Monde писало, что выявило более 300 боевиков ВСУ, которые используют нацистскую символику, часть из них проходила обучение в странах Запада, включая Францию. Авторы даже обнаружили фотографии одного из солдат этой бригады, развернувшего нацистский флаг на фоне Эйфелевой башни.