Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 05.11.2025 (обновлено: 15:04 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/dizen-2052950283.html
На Западе забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского
На Западе забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского - РИА Новости, 05.11.2025
На Западе забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал в соцсети X Владимира Зеленского за награждение нацгвардейцев в форме с символикой СС...
2025-11-05T13:02:00+03:00
2025-11-05T15:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:99:2517:1515_1920x0_80_0_0_a16f40c26c7754ed5879ad2606c7de8a.jpg
https://ria.ru/20251105/zelenskiy-2052892365.html
https://ria.ru/20251105/poroshenko-2052907250.html
украина
На Западе забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского

Дизен раскритиковал Зеленского за награды нацгвардейцам в форме с эмблемой СС

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал в соцсети X Владимира Зеленского за награждение нацгвардейцев в форме с символикой СС.

"Я достаточно стар, чтобы помнить времена, когда эмблема СС вызывала осуждение, а не оправдания", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Хватит лгать". На Западе обрались к Зеленскому после его слов об Украине
Вчера, 08:49
Дизен добавил, что замалчивание этого факта нельзя называть поддержкой Украины, поскольку большинство ее жителей отвергают прославление нацизма и считают это источником конфликта.

Накануне Зеленский вручил награды боевикам Нацгвардии, на форме которых были нашивки с нацистской символикой. Фотография была опубликована в его соцсетях. На изображении видно, как глава киевского режима пожимает руки боевикам в форме с черно-красными нашивками, на которых изображена эмблема СС.

Французское издание Le Monde писало, что выявило более 300 боевиков ВСУ, которые используют нацистскую символику, часть из них проходила обучение в странах Запада, включая Францию. Авторы даже обнаружили фотографии одного из солдат этой бригады, развернувшего нацистский флаг на фоне Эйфелевой башни.
Бывший президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Порошенко* сделал громкое заявление о Зеленском
Вчера, 10:05
 
Специальная военная операция на Украине В мире Украина Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины
 
 
