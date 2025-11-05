Экс-помощник Трампа призвал Запад отказаться от лжи в дипломатии

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. США и их союзники на Западе должны отказаться от использования лжи как инструмента своей дипломатии, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.