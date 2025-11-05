Рейтинг@Mail.ru
Экс-помощник Трампа призвал Запад отказаться от лжи в дипломатии - РИА Новости, 05.11.2025
07:09 05.11.2025
Экс-помощник Трампа призвал Запад отказаться от лжи в дипломатии
Экс-помощник Трампа призвал Запад отказаться от лжи в дипломатии
в мире
сша
майкл флинн
дональд трамп
нато
сша
в мире, сша, майкл флинн, дональд трамп, нато
В мире, США, Майкл Флинн, Дональд Трамп, НАТО
© AP Photo / Carolyn KasterЭкс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. США и их союзники на Западе должны отказаться от использования лжи как инструмента своей дипломатии, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.
"Я считаю, что нам необходимо перестать использовать ложь как инструмент нашей дипломатии", — сказал Флинн, отметив, что западные страны неоднократно нарушали обязательства по нерасширению НАТО на восток.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Эксперт заявил, что Трамп не выполняет предвыборные обещания
В миреСШАМайкл ФлиннДональд ТрампНАТО
 
 
