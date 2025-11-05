В Кызыле нашли тело девушки в сауне

КРАСНОЯРСК, 5 ноя – РИА Новости. Молодая жительница Кызыла погибла от удара электрическим током в сауне, организована процессуальная проверка, сообщает республиканский главк СК РФ.
"Вчера около 21 часа (17.00 мск) в правоохранительные органы города Кызыла поступило сообщение об обнаружении в помещении сауны, расположенной по улице Оюна Курседи, тела 21-летней девушки без внешних признаков насильственной смерти, (погибшей - ред.), предположительно, от удара электрическим током. По данному факту следователем следственного отдела по городу Кызылу СК России по республике Тыва организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 4 ноября компания молодых людей отдыхала в сауне. Спустя некоторое время в одном из помещений было найдено тело девушки. Осмотр места происшествия показал отсутствие видимых телесных повреждений.
Для точного определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, также проводится опрос свидетелей и выясняются другие подробности инцидента, уточняют в СК.