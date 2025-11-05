Рейтинг@Mail.ru
В Кызыле нашли тело девушки в сауне - РИА Новости, 05.11.2025
09:51 05.11.2025
В Кызыле нашли тело девушки в сауне
В Кызыле нашли тело девушки в сауне - РИА Новости, 05.11.2025
В Кызыле нашли тело девушки в сауне
Молодая жительница Кызыла погибла от удара электрическим током в сауне, организована процессуальная проверка, сообщает республиканский главк СК РФ. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T09:51:00+03:00
2025-11-05T09:51:00+03:00
происшествия
кызыл
россия
республика тыва
следственный комитет россии (ск рф)
кызыл
россия
республика тыва
происшествия, кызыл, россия, республика тыва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кызыл, Россия, Республика Тыва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кызыле нашли тело девушки в сауне

В Кызыле 21-летняя девушка погибла от удара током в сауне

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 5 ноя – РИА Новости. Молодая жительница Кызыла погибла от удара электрическим током в сауне, организована процессуальная проверка, сообщает республиканский главк СК РФ.
«

"Вчера около 21 часа (17.00 мск) в правоохранительные органы города Кызыла поступило сообщение об обнаружении в помещении сауны, расположенной по улице Оюна Курседи, тела 21-летней девушки без внешних признаков насильственной смерти, (погибшей - ред.), предположительно, от удара электрическим током. По данному факту следователем следственного отдела по городу Кызылу СК России по республике Тыва организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 4 ноября компания молодых людей отдыхала в сауне. Спустя некоторое время в одном из помещений было найдено тело девушки. Осмотр места происшествия показал отсутствие видимых телесных повреждений.
Для точного определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, также проводится опрос свидетелей и выясняются другие подробности инцидента, уточняют в СК.
Фонтан в центральном парке поселка Томаровка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Белгородской области девочка погибла от удара током в фонтане
2 июня, 22:41
 
ПроисшествияКызылРоссияРеспублика ТываСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
