Демократы призвали Трампа провести встречу для прекращения шатдауна

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Лидеры демократов в конгрессе США направили письмо президенту Дональду Трампу с призывом срочно провести двухпартийную встречу для обсуждения прекращения шатдауна и решения проблемы в сфере здравоохранения.