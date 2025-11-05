Рейтинг@Mail.ru
Демократы призвали Трампа провести встречу для прекращения шатдауна - РИА Новости, 05.11.2025
18:40 05.11.2025
Демократы призвали Трампа провести встречу для прекращения шатдауна
Демократы призвали Трампа провести встречу для прекращения шатдауна
Лидеры демократов в конгрессе США направили письмо президенту Дональду Трампу с призывом срочно провести двухпартийную встречу для обсуждения прекращения... РИА Новости, 05.11.2025
Демократы призвали Трампа провести встречу для прекращения шатдауна

Демократы потребовали от Трампа срочно провести встречу для прекращения шатдауна

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Лидеры демократов в конгрессе США направили письмо президенту Дональду Трампу с призывом срочно провести двухпартийную встречу для обсуждения прекращения шатдауна и решения проблемы в сфере здравоохранения.
"Мы требуем провести двухпартийную встречу законодательных лидеров, чтобы положить конец республиканскому шатдауну федерального правительства и решительно заняться вызванным республиканцами кризисом в здравоохранении. Демократы готовы встретиться с вами лично, в любое время и в любом месте", - говорится в письме, подписанном лидерами демократов в палате представителей и в сенате Хакимом Джеффрисом и Чаком Шумером.
Письмо, опубликованное в соцсети Х корреспондентом телеканала CBS News, датировано 5 ноября 2025 года и оформлено на официальном бланке палаты представителей конгресса США. Его авторы также поблагодарили Трампа за внимание к ситуации.
Федеральное правительство США не функционирует должным образом с 1 октября, поскольку республиканцы и демократы в конгрессе не могут принять законопроект о государственном финансировании. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее предупреждал, что экономика страны потеряет десятки миллиардов долларов, если ситуация не изменится до 1 ноября.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Трамп призвал республиканцев немедленно прекратить шатдаун
В миреСШАДональд ТрампЧак ШумерМайк Джонсон
 
 
