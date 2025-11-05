Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Краснодара вынесли приговор за убийство сына - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/delo-2052992673.html
Жительнице Краснодара вынесли приговор за убийство сына
Жительнице Краснодара вынесли приговор за убийство сына - РИА Новости, 05.11.2025
Жительнице Краснодара вынесли приговор за убийство сына
Жительницу Краснодара, которая совместно с сожителем насмерть забила собственного сына, приговорили к десяти годам и двум месяцам лишения свободы, сообщила... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T16:09:00+03:00
2025-11-05T16:09:00+03:00
происшествия
краснодар
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251105/ubiystvo-2052893144.html
краснодар
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Россия
Жительнице Краснодара вынесли приговор за убийство сына

Жительницу Краснодара приговорили к десяти годам колонии за убийство сына

© Fotolia / CorgarashuПравосудие.
Правосудие. - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Жительницу Краснодара, которая совместно с сожителем насмерть забила собственного сына, приговорили к десяти годам и двум месяцам лишения свободы, сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.
В пресс-службе сообщили, что женщина и ее сожитель 27 августа 2024 года избили годовалого ребенка за то, что он капризничал. В результате полученных повреждений мальчик скончался. Женщина вызвала скорую лишь спустя сутки и пыталась скрыть преступление, сообщив приехавшим врачам, что ребенок якобы упал и ударился головой о кроватку. При этом она утверждала, что ее сожителя в момент трагедии и вовсе не было дома.
Краснодаре осуждена мать, забившая с сожителем собственного сына. По совокупности совершенных преступлений ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок в два года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.
В пресс-службе уточнили, что женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 и статьей 156 УК РФ.
Заброшенный гараж в поселке Аэропорт города Улан-Удэ, где были обнаружены останки пропавших в 2024 году людей - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Появились новые подробности убийства финалистки конкурса красоты в Бурятии
Вчера, 09:02
 
ПроисшествияКраснодарКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала