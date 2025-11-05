https://ria.ru/20251105/delo-2052992673.html
Жительнице Краснодара вынесли приговор за убийство сына
Жительнице Краснодара вынесли приговор за убийство сына - РИА Новости, 05.11.2025
Жительнице Краснодара вынесли приговор за убийство сына
Жительницу Краснодара, которая совместно с сожителем насмерть забила собственного сына, приговорили к десяти годам и двум месяцам лишения свободы, сообщила... РИА Новости, 05.11.2025
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Жительницу Краснодара, которая совместно с сожителем насмерть забила собственного сына, приговорили к десяти годам и двум месяцам лишения свободы, сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.
В пресс-службе сообщили, что женщина и ее сожитель 27 августа 2024 года избили годовалого ребенка за то, что он капризничал. В результате полученных повреждений мальчик скончался. Женщина вызвала скорую лишь спустя сутки и пыталась скрыть преступление, сообщив приехавшим врачам, что ребенок якобы упал и ударился головой о кроватку. При этом она утверждала, что ее сожителя в момент трагедии и вовсе не было дома.
"В Краснодаре
осуждена мать, забившая с сожителем собственного сына. По совокупности совершенных преступлений ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок в два года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram
-канале пресс-службы.
В пресс-службе уточнили, что женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 и статьей 156 УК РФ
.