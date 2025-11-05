Жительнице Краснодара вынесли приговор за убийство сына

В пресс-службе сообщили, что женщина и ее сожитель 27 августа 2024 года избили годовалого ребенка за то, что он капризничал. В результате полученных повреждений мальчик скончался. Женщина вызвала скорую лишь спустя сутки и пыталась скрыть преступление, сообщив приехавшим врачам, что ребенок якобы упал и ударился головой о кроватку. При этом она утверждала, что ее сожителя в момент трагедии и вовсе не было дома.