Экс-чиновницу в Хакасии обвинили в махинациях с пособиями для детей-сирот
14:08 05.11.2025
Экс-чиновницу в Хакасии обвинили в махинациях с пособиями для детей-сирот
Экс-чиновницу в Хакасии обвинили в махинациях с пособиями для детей-сирот - РИА Новости, 05.11.2025
Экс-чиновницу в Хакасии обвинили в махинациях с пособиями для детей-сирот
Следователи возбудили уголовное дело против бывшей сотрудницы администрации Боградского района Хакасии и ее знакомой, которые обвиняются в махинациях на 28... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T14:08:00+03:00
2025-11-05T14:08:00+03:00
Экс-чиновницу в Хакасии обвинили в махинациях с пособиями для детей-сирот

Экс-чиновницу в Хакасии обвинили в махинациях с пособиями на 28 миллионов рублей

КРАСНОЯРСК, 5 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против бывшей сотрудницы администрации Боградского района Хакасии и ее знакомой, которые обвиняются в махинациях на 28 миллионов рублей с пособиями для детей-сирот, сообщило ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По данным следствия, в период с 2018 по 2025 год бывший экономист централизованной бухгалтерии управления образования администрации Боградского района республики направляла в министерство образования и науки Хакасии заведомо ложные сведения о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Боградского района.
"На основании этих сведений в администрацию ежемесячно предоставлялись завышенные бюджетные средства, предназначенные для выплаты пособий указанной категории детей, излишки которых перечислялись на банковский счет второй фигурантки. Незаконно полученные денежные средства обвиняемые присваивали себе, чем причинили ущерб бюджету республики Хакасия на сумму более 28 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По ходатайству следствия в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
