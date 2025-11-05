Экс-чиновницу в Хакасии обвинили в махинациях с пособиями для детей-сирот

КРАСНОЯРСК, 5 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против бывшей сотрудницы администрации Боградского района Хакасии и ее знакомой, которые обвиняются в махинациях на 28 миллионов рублей с пособиями для детей-сирот, сообщило ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с 2018 по 2025 год бывший экономист централизованной бухгалтерии управления образования администрации Боградского района республики направляла в министерство образования и науки Хакасии заведомо ложные сведения о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Боградского района.

"На основании этих сведений в администрацию ежемесячно предоставлялись завышенные бюджетные средства, предназначенные для выплаты пособий указанной категории детей, излишки которых перечислялись на банковский счет второй фигурантки. Незаконно полученные денежные средства обвиняемые присваивали себе, чем причинили ущерб бюджету республики Хакасия на сумму более 28 миллионов рублей", - говорится в сообщении.