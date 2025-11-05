https://ria.ru/20251105/delo-2052966692.html
Экс-чиновницу в Хакасии обвинили в махинациях с пособиями для детей-сирот
Экс-чиновницу в Хакасии обвинили в махинациях с пособиями для детей-сирот - РИА Новости, 05.11.2025
Экс-чиновницу в Хакасии обвинили в махинациях с пособиями для детей-сирот
Следователи возбудили уголовное дело против бывшей сотрудницы администрации Боградского района Хакасии и ее знакомой, которые обвиняются в махинациях на 28... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T14:08:00+03:00
2025-11-05T14:08:00+03:00
2025-11-05T14:08:00+03:00
происшествия
республика хакасия
россия
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20251029/eks-chinovnitsa-2051411908.html
https://ria.ru/20251029/zaderzhanie-2051373162.html
республика хакасия
россия
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика хакасия, россия, красноярский край
Происшествия, Республика Хакасия, Россия, Красноярский край
Экс-чиновницу в Хакасии обвинили в махинациях с пособиями для детей-сирот
Экс-чиновницу в Хакасии обвинили в махинациях с пособиями на 28 миллионов рублей
КРАСНОЯРСК, 5 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против бывшей сотрудницы администрации Боградского района Хакасии и ее знакомой, которые обвиняются в махинациях на 28 миллионов рублей с пособиями для детей-сирот, сообщило ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По данным следствия, в период с 2018 по 2025 год бывший экономист централизованной бухгалтерии управления образования администрации Боградского района республики направляла в министерство образования и науки Хакасии
заведомо ложные сведения о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Боградского района.
"На основании этих сведений в администрацию ежемесячно предоставлялись завышенные бюджетные средства, предназначенные для выплаты пособий указанной категории детей, излишки которых перечислялись на банковский счет второй фигурантки. Незаконно полученные денежные средства обвиняемые присваивали себе, чем причинили ущерб бюджету республики Хакасия на сумму более 28 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По ходатайству следствия в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.