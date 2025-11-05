Экс-замглавы департамента Минприроды получил 9,5 года колонии за взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Суд в Челябинской области приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима бывшего замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексея Яковлева за взятки, сообщила пресс-служба Златоустовского горсуда.

"Сегодня... суд признал Яковлева виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления… на срок 7 лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Обвинение просило назначить Яковлеву 15 лет лишения колонии строгого режима со штрафом в размере 7 миллионов рублей.

Директор нацпарка "Таганай" Эльвина Новоселова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291 (дача взятки), частью 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), отмечает суд. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно, со штрафом в размере 2,5 миллиона рублей, с испытательным сроком 2 года.

Предприниматель Ульяна Филиппова и сотрудник нацпарка Евгений Пузанов от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 291 УК РФ, освобождены, в отношении них уголовные дела прекращены, добавляет суд.

Приговор в законную силу не вступил.

В конце 2023 года в Минприроды России сообщили о задержании Яковлева и что "оперативные мероприятия" связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай". В "Таганае" отмечали, что в парке проводились следственные действия. Центральный райсуд Челябинска избирал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.