Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы департамента Минприроды получил 9,5 года колонии за взятки - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/delo-2052934171.html
Экс-замглавы департамента Минприроды получил 9,5 года колонии за взятки
Экс-замглавы департамента Минприроды получил 9,5 года колонии за взятки - РИА Новости, 05.11.2025
Экс-замглавы департамента Минприроды получил 9,5 года колонии за взятки
Суд в Челябинской области приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима бывшего замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:06:00+03:00
2025-11-05T12:06:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
челябинск
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96020/64/960206410_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_057eb5f474558d365a7869eb4ab622ad.jpg
https://ria.ru/20251101/peterburg-2052327001.html
https://ria.ru/20251031/sud-2052099065.html
россия
челябинская область
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96020/64/960206410_227:0:2000:1330_1920x0_80_0_0_9289c69775b1dfeee4ff380c9532289b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинская область, челябинск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинск, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замглавы департамента Минприроды получил 9,5 года колонии за взятки

Экс-замглавы департамента Минприроды Яковлева приговорили к 9,5 годам за взятки

© Fotolia / CorgarashuСуд. Архивное фото.
Суд. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Fotolia / Corgarashu
Суд. Архивное фото. . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Суд в Челябинской области приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима бывшего замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексея Яковлева за взятки, сообщила пресс-служба Златоустовского горсуда.
"Сегодня... суд признал Яковлева виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления… на срок 7 лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Петербурге задержали экс-главу иностранной компании
1 ноября, 14:59
Обвинение просило назначить Яковлеву 15 лет лишения колонии строгого режима со штрафом в размере 7 миллионов рублей.
Директор нацпарка "Таганай" Эльвина Новоселова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291 (дача взятки), частью 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), отмечает суд. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно, со штрафом в размере 2,5 миллиона рублей, с испытательным сроком 2 года.
Предприниматель Ульяна Филиппова и сотрудник нацпарка Евгений Пузанов от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 291 УК РФ, освобождены, в отношении них уголовные дела прекращены, добавляет суд.
Приговор в законную силу не вступил.
В конце 2023 года в Минприроды России сообщили о задержании Яковлева и что "оперативные мероприятия" связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай". В "Таганае" отмечали, что в парке проводились следственные действия. Центральный райсуд Челябинска избирал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
По данным СК РФ, Яковлев в 2021-2023 годах получал взятки в размере 1,1 миллиона рублей от Эльвины Новоселовой, занимавшей должность исполняющего обязанности директора нацпарка "Таганай". Впоследствии она стала директором парка - денежное вознаграждение предназначалось за ее назначение на занимаемую должность и общее покровительство. Также Яковлев через посредника – сотрудника парка Евгения Пузанова - получил взятку в 2,2 миллиона рублей от предпринимателя Ульяны Филипповой за разрешение организации торговли сувенирной продукцией на территории парка.
Николай Смирнов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Суд рассмотрит дело о взятке экс-министра ЖКХ Свердловской области
31 октября, 15:00
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьЧелябинскМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала