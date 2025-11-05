В Челябинске возбудили дело после аварии на сетях водоснабжения

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении бывших гендиректора и главного инженера муниципального предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" Челябинска, их подозревают в завышении стоимости работ на 116,5 миллиона рублей при устранении аварии на водосетях, сообщило региональное СУСК РФ.