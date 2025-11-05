Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске возбудили дело после аварии на сетях водоснабжения
11:12 05.11.2025
В Челябинске возбудили дело после аварии на сетях водоснабжения
Уголовное дело возбудили в отношении бывших гендиректора и главного инженера муниципального предприятия "Производственное объединение водоснабжения и...
происшествия
челябинск
россия
калининский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, челябинск, россия, калининский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Калининский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске возбудили дело после аварии на сетях водоснабжения

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении бывших гендиректора и главного инженера муниципального предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" Челябинска, их подозревают в завышении стоимости работ на 116,5 миллиона рублей при устранении аварии на водосетях, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным следствия, с 1 по 25 июля 2024 года гендиректор и главный инженер, а также неустановленные лица согласовали и заключили договор на выполнение работ по устранению аварии на уличных сетях в Ленинском и Калининском районах Челябинска. При этом стоимость работ по вышеуказанным договорам была завышена более чем на 116,5 миллиона рублей. Материальный ущерб причинен предприятию и администрации Челябинска. Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России.
"Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывших генерального директора и главного инженера муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" Челябинска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
Следователем СК произведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения фигурантам и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, добавляет СУСК.
Сергей Репринцев - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Экс-замглавы Челябинска, обвиняемый по делу о взятках, погиб на СВО
21 октября, 09:31
 
ПроисшествияЧелябинскРоссияКалининский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
