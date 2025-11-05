Рейтинг@Mail.ru
17:22 05.11.2025
В Курске пьяный мужчина устроил дебош в парикмахерской
В Курске пьяный мужчина устроил дебош в парикмахерской
Пьяный клиент парикмахерской в Курске отказался оплачивать стрижку, устроил дебош и угрожал женщине-парикмахеру пневматическим пистолетом, он задержан, сообщили РИА Новости
курск
курская область
россия
происшествия
курск
курская область
россия
курск, курская область, россия, происшествия
Курск, Курская область, Россия, Происшествия
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пьяный клиент парикмахерской в Курске отказался оплачивать стрижку, устроил дебош и угрожал женщине-парикмахеру пневматическим пистолетом, он задержан, сообщили в пресс-службе полиции Курской области.
"Выяснилось, что нетрезвый мужчина пришёл стричься, но когда мастер закончил работу, платить отказался и устроил дебош. Неожиданно из куртки агрессивного клиента выпал предмет, похожий на пистолет. Он его поднял и направил на женщину-парикмахера. Мужчина отказывался уходить, целясь в нее. Сотрудница сумела выскочить в соседнее помещение, тогда клиент с пистолетом ушёл", - сообщается в Telegram-канале курской полиции.
Уточняется, что злоумышленника задержали по горячим следам, пистолет оказался пневматическим, его изъяли. Материалы для привлечения к ответственности за появление в нетрезвом виде в общественном месте уже составлены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ "Об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
Сотрудник Росгвардии у полицейской машины - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Чите задержали мужчину за дебош и попытку сбить росгвардейца
5 апреля, 17:02
 
КурскКурская областьРоссияПроисшествия
 
 
