Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах превысило 90 человек

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах превысило 90, сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на слова представителя филиппинской провинции Себу Рона Рамоса.

Ранее в среду управление гражданской обороны Филиппин сообщало о гибели 66 человек, еще 26 человек числились пропавшими без вести. По данным ведомства, большинство жертв были найдены в Себу , в регионах Западные Висайи, Восточные Висайи и на острове Негрос.

"Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах в среду превысило 90 человек. Представитель провинции Себу Рон Рамос сообщил АФП, что в затопленных районах муниципалитета Лилоан в Себу было обнаружено 35 тел. Таким образом, число жертв тайфуна в Себу достигло 76 человек. Ранее сегодня представитель управления гражданской обороны Филиппин Рафаэлито Алехандро подтвердил гибель по меньшей мере 17 человек в других провинциях",- сообщает агентство.

Тайфун "Калмаэги" обрушился на центральную часть Филиппин во вторник. Как уточняют власти, стихия затронула примерно 706 тысяч человек, из которых 348 тысяч были перемещены в эвакуационные центры. Также в 53 населенных пунктах объявили чрезвычайное положение, которое позволяет местным органам власти использовать экстренные фонды и заморозить цены на предметы первой необходимости.

Ранее посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что уточняет у местных властей информацию о пострадавших из-за тайфуна "Калмаэги" россиянах. Также диппредставительство рекомендовало избегать выхода на улицу и поездок в зоны, подверженные наводнениям и оползням.